Langemark-Poelkapelle lanceert Bakelandt Mysterie: vind de fietsroute door raadsels op te lossen Christophe Maertens

17 juli 2020

05u40 7 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle komt met een origine fietsroute op de proppen. Pas na oplossen van raadsels weet de deelnemer welke richting de tocht uitgaat.

De gemeente Langemark-Poelkapelle lanceert het Bakelandt Mysterie. “Het mysterieus verhaal is vermoedelijk de enige fietsroute waarvan de deelnemer wel weet waar hij begint, maar niet waar hij eindigt”, zeggen de organisatoren. “De fietser moet raadsels oplossen om zijn weg te vinden”, legt toerismeconsulent Jo Lottegier uit. “Fout rijden kan, maar verloren rijden niet. Een beetje een goede puzzelaar zal een route van 28 kilometer afleggen, wie wat fouten maakt, komt uit op maximum 45 kilometer.”

De tocht staat in het teken van bendeleider Ludovicus Bakelandt, die twee eeuwen geleden de streek onveilig maakte. Het vertrekpunt ligt op de Markt van Langemark. Aan de route is een prijzenpot verbonden. Daarvoor is wel een deelnemersformulier nodig. De twintig mensen die de meeste antwoorden juist hebben en het dichtst bij de schiftingsvraag uitkomen, kunnen een Unizobon van 25 euro winnen. Deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme of in een van de toeristische infopunten: ’t Oud Gemeentehuis Poelkapelle, Steenstraete Bikschote of De Koornbloem Langemark.