Langemark-Poelkapelle koploper in bloed geven Christophe Maertens

23 januari 2020

16u39 1 Langemark-Poelkapelle Het Rode Kruis-Vlaanderen is op zoek naar mensen die bloed willen geven. Momenteel zijn er 170.000 Vlamingen die donor zijn, maar dat zijn er volgens het Rode Kruis te weinig. In onze provincie is Langemark-Poelkapelle het meest gevende dorp, maar ook Zonnebeke scoort goed. “Ik ben een heel trotse burgemeester omdat we zoveel bloedgevers hebben.”

Vorig jaar doneerde 3 procent van de Vlamingen bloed, plasma of bloedplaatsjes. Het Rode Kruis wil dat aantal optrekken naar 4 procent tegen januari 2021. De organisatie zette daarom een campagne op poten: ‘Ons dorp geeft’.

Promotiefilmpje

In onze provincie blijkt Langemark-Poelkapelle de beste leerling van de klas. 6,46 procent van de mensen die bloed mogen geven zijn donor, ofwel 408 mensen op een totaal van 6.316 plus achttienjarigen. In Zonnebeke is dat 6,39 procent of 642 van een totaal van 10.053.

Burgemeester van Langemark-Poelkapelle Lieven Vanbellegem figureert samen met Dirk Dewilde, voorzitter van de plaatselijke contactgroep, en Rik Robaeys, ooit slachtoffer van een arbeidsongeval, in een promotiefilmpje van het Rode Kruis. “Ik ben een heel trotse burgemeester dat we inderdaad zoveel bloedgevers hebben. Ooit hebben we zelfs nog 11 procent gehaald. Moesten we ooit de mogelijkheid krijgen om dat opnieuw te bereiken, zou dat heel mooi zijn”, zegt de burgemeester.

De volgende bloedinzamelingen in de gemeente vinden plaats op 2 en 3 maart in Langemark en op 10 maart in Sint-Juliaan.

Andere steden en gemeenten in de regio

In Ieper gaven er vorig jaar 895 mensen van de 29.032 inwoners bloed, plasma of bloedplaatjes, wat neerkomt op 3,08 procent. De heft daarvan zijn vrouwen. 28 procent van de Ieperse donoren behoort tot de categorie 20 tot 29 jarigen. De kleinste groep zijn de pluszeventigers, waarvan slechts 14 donoren deel uit maken.

In Heuvelland ligt het percentage bloedgevers op 3,63 procent ofwel 234 donoren op een bevolking van 6.441 inwoners. In de gemeente zijn de vrouwen met 58 procent in de meerderheid bij de bloedgevers.

De stad Poperinge telt een bevolking van 16.140 zielen en daarvan gaven er vorig jaar 568 mensen bloed, ofwel 3,52 procent. Ook in Poperinge ligt het grootste aantal bloedgevers tussen de leeftijd van 20 en 29.

Vleteren scoort niet slecht met 5,07 procent, terwijl in Wervik op 15.070 inwoners er 581 bloed geven, goed voor 3.86 procent. In Mesen zijn er dat 12 op 819 inwoners, of 1.47 procent.

Op rodekruis.be/onsdorpgeeft is er een kaart te vinden waarop te zien is hoeveel donoren er zijn in de gemeenten en steden. Kijk op www.rodekruis.be/bloed waar en wanneer je kan doneren.