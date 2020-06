Langemark heeft nieuwe Proxy Delhaize Christophe Maertens

29 juni 2020

07u49 0 Langemark-Poelkapelle In de Kasteelstraat in Langemark is een nieuwe Proxy Delhaize geopend.

De opening van de nieuwe winkel past in de strategie van Delhaize België om haar klanten dichtbij een winkel aan te bieden die voldoet aan alle moderne eisen en aan de wekelijkse- en dagelijkse aankoopbehoeften. “De dienstverlening aan de klanten is verbeterd dankzij enkele innovaties”, zegt zelfstandig uitbater Annemie Depover. “Klanten kunnen vlotter door de verschillende gangen en ervaren zo het grootste winkelcomfort. Het assortiment is uitgebreid met nieuwe specialiteiten uit de hele wereld en met glutenvrije producten. Met andere woorden, in de nieuwe Proxy Delhaize Langemark staan de klant en beleving centraal.”

De winkel is open op maandag van 12 tot 19 uur, van dinsdag tot zaterdag van 8 tot 19 uur en op zondag van 8 tot 12 uur.