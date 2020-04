Kunstenaar maakt voor Anzac Day mooi eerbetoon aan Nieuw-Zeelandse gesneuvelde officier: “Zijn resten in Langemark gevonden tijdens opgravingen” Christophe Maertens

26 april 2020

14u10 0 Langemark-Poelkapelle Kunstenaar Jan Fieuw (44) uit Poelkapelle kreeg van televisieregisseur Arnout Hauben hulp bij het maken van een kunstwerk rond Anzac Day, de dag dat de WO I-gesneuvelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders worden herdacht. Het houten werk is een eerbetoon aan de Nieuw-Zeelandse kapitein Henry John Innes Walker, waarvan de resten in Langemark tijdens opgravingen werden gevonden.

Afgelopen zaterdag 25 april was het Anzac Day, de dag waarop de Australiërs en Nieuw-Zeelanders hun tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde landgenoten herdenken. ANZAC staat voor ‘Australian and New Zealand Army Corps’. Op die symbolische dag in 1915 gingen de Australiërs en Nieuw-Zeelanders in het Turkse Gallipoli aan land en deden daarmee hun intrede in de oorlog.

De Anzac’s namen ook deel aan de strijd in onze contreien. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens het archeologisch vooronderzoek voor de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding van Fluxys. In april 2016 vonden archeologen aan de westkant van Sint-Juliaan menselijke resten en voorwerpen terug. Op basis van de gevonden artefacten kon Captain Henry John Innes Walker worden geïdentificeerd. Die Nieuw-Zeelandse officier stierf op 25-jarige leeftijd in de ochtend van 25 april 1915. Henry Walker diende bij het Royal Warwickshire Regiment en kreeg bij een aanval een kogel in de buikstreek. “Hij stierf op Anzac Day”, zegt kunstenaar Jan Fieuw uit Poelkapelle. Jan is vooral gekend van het kunstproject ‘A Message in a Poppy’. Daarbij smelt de veertiger loden balletjes om tot een klaproos. Die klaproos wordt bezorgd aan nabestaanden van gesneuvelden.

Onder Vlaamse velden

De Poelkapellenaar maakt echter nog andere kunstwerken en nu deed hij dat in het kader van Anzac Day. “Het idee rijpte nadat ik televisiemaker Arnout Hauben ontmoette”, aldus Jan. “Ik leerde Arnout kennen toen hij voor zijn televisieprogramma ‘Ten oorlog special: onder Vlaamse velden’ hier tijdens het archeologisch onderzoek in de buurt kwam draaien. Ik vroeg hem naar de coördinaten waar de officier werd gevonden. De coördinaten verwerk ik in de klaproos die ik later aan de aanverwanten van gesneuvelde soldaten geef. Dat was nu ook het geval bij de begrafenis van de kapitein.”

Dug-outs en loopgraven

Tijdens de opgravingen voor de pijpleiding, die te vinden was in volle frontstreek, werd heel wat hout uit de grond gehaald. “Dat hout is veelal afkomstig van de dug-outs en de loograven. Normaal gebeurt daar niets mee en verdwijnt het in een afvalcontainer. Ik neem regelmatig een stuk hout mee naar huis en het is daarmee dat ik een werk maakte als eerbetoon aan Henry John Innes Walker en Anzac Day.”

Jan maakte een mooi werk met daarin de initialen van de kapitein gebrand en de coördinaten waar de stoffelijke resten werden gevonden. “In het stuk hout zit nog een kogel en er hangen nog stukken ijzer aan vast. Ik liet alles zitten en behandelde het hout met uiterste omzichtigheid, uit respect voor de soldaten. Maar het is niet enkel voor hen dat ik het kunstwerk vervaardigde, ik draag het ook op aan Arnout Hauben en de archeologen die op de site van Fluxys aan het werk zijn geweest, want zonder hem was het er nooit gekomen.”

Meer info via https://www.youtube.com/watch?v=KzskXtdT0cE.

Wie meer wil weten over het werk van Jan kan surfen naar zijn www.fieuwjan.com. De kunstenaar is momenteel een madeliefje aan het maken als symbool voor de Belgische gesneuvelde soldaten. Particulieren, musea, steden en gemeenten kunnen de kunstenaar vragen gespecialiseerde werkjes te maken als bijvoorbeeld relatiegeschenk of geschenk aan mensen die de oorlogsstreek bezoeken.