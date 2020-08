KSA Chiro Poelkapelle is op kamp in eigen dorp: “Als je de kerktoren wegdenkt, merk je het niet eens!” Christophe Maertens

17 augustus 2020

17u18 0 Langemark-Poelkapelle Net voor hun afreis naar de kampplaats in Dilsen-Stokkem testte een van de leiders van KSA Chiro Poelkapelle positief op corona. Meteen moest de kampplek in Limburg worden afgezegd, maar met wat hulp kon maandagmorgen de jeugdbeweging haar tenten wel degelijk opzetten en dat in eigen dorp. “We zien hier af en toe iemand passeren die we kennen, maar voor de rest is alles zoals een ander kamp.”



Vorige week kreeg de KSA Chiro Poelkapelle het nieuws dat een van hun leiders positief tekende op COVID-19. Meteen mocht de jeugdbeweging hun kampreis naar Limburg annuleren. “Die jongen was nog in onze lokalen geweest, zodat hij mogelijk andere leden had besmet. De afreis stond vier dagen later gepland. We konden geen enkel risico nemen en in samenspraak met de gemeente en de provincie annuleerden we het kamp.”

Eigen kerktoren

Iedereen van de jeugdbeweging werd getest, maar de zieke bleek niemand te hebben besmet. “Omdat alles en iedereen toch klaar stond om op kamp te vertrekken, hebben we naar een oplossing gezocht.” Kort daarop kwam er goed nieuws vanuit de gemeente. “Het bestuur gaf ons toestemming om in vier gescheiden bubbels een kamp te organiseren in ons eigen dorp”, aldus Henri Buysse die mee in de leiding staat. In totaal werden op vier verschillende plaatsen tenten opgetrokken voor een kamp van een zestal dagen in eigen gemeente. “Het heeft ons veel werk gekost, maar het is gelukt om alles op poten te zetten. Veel verschil maakt het eigenlijk niet. We zien onze eigen kerktoren, maar we denken die weg (lacht). Het is ook niet de bedoeling dat ouders een bezoekje komen brengen, omdat het zo dichtbij is. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op het terrein in een volledig gesloten bubbel.”

Voor leider Henri is het wel heel speciaal, want hij is letterlijk op kamp op de plaats waar hij woont. Het terrein waar zijn groep verblijft, bevindt zich op het landbouwbedrijf van zijn ouders. “Ook de andere drie terreinen werden gevonden via vrienden en familie van onze leden. De enige voorwaarde was dat de verschillende plaatsen niet te ver van elkaar lagen, voor de kookploeg. Die zitten in een aparte bubbel en voeren het eten rond.”

Ouders

Viktor Rooze (17) is al toe aan zijn twaalfde kamp, maar hij had nooit gedacht dat hij dat in zijn eigen dorp zou doen. “Als je echt aan de tent zit, merk je niet dat het in Poelkapelle is. Het is wel minder druk, omdat we nu niet samen zijn met de kleinsten, maar wegens corona zou dat toch het geval niet zijn.” Toen Viktor hoorde van de afgelasting, stak hij zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Ik ben dit jaar niet op reis geweest, dus ik keek er echt wel naar uit om op kamp te vertrekken. Gelukkig vonden onze leiders een oplossing. Voor een van mijn zussen is het haar laatste jaar in de leiding, dus voor haar zou het nog erger zijn geweest. Ook mijn ouders waren trouwens best blij.”

Henri spreekt zijn dank uit voor het gemeentebestuur en de jeugddienst. “Ook voor de gemeente was het een gok, maar de burgemeester en zijn mensen deden echt een inspanning , wat wel heel mooi is. Alle ouders en de eigenaars van de gronden trouwens ook. Dikke merci daarvoor.”

Uniformen

De jeugdbeweging in Poelkapelle is niet alleen naar het kamp toe een buitenbeentje, het is wellicht de enige waar zowel uniformen van de chiro als van de KSA worden gedragen. Beide groepen fusioneerden in 1995 toen ze elk te weinig leden telden. “Niemand wou zijn naam opgeven en zo gebruiken we ze alle twee. De meisjes dragen hun chiro-uniform, terwijl de jongens dat van de KSA dragen, wat eigenlijk wel fijn is.”