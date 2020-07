Klerkenstraat weer open voor het verkeer Christophe Maertens

17 juli 2020

14u04 0 Langemark-Poelkapelle Een dagje vroeger dan voorzien is de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle terug open voor het verkeer.

In het kader van de dorpskernvernieuwing zijn er werken uitgevoerd in de Klerkenstraat. De straat is nu opnieuw open voor het doorgaand verkeer. Wie in de straat woont, kan vanaf volgende week het huisvuil opnieuw voor de deur plaatsen in plaats van het naar het ophaalpunt te brengen. De aannemer is in bouwverlof van 19 juli tot en met 14 augustus.