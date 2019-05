Klapz! gooit het over een andere boeg Op maandag 27 mei vind het eerste Klapz!-salon plaats. Tijdens deze vertelavond delen zes inwoners van de gemeente hun verhalen en inzichten die ze opdeden tijdens een reis die ze maakten in het kader van dit project. Christophe Deconinck

Na tien jaar Klapz! vertelavonden, heeft het bestuur besloten om het over een andere boeg te gooien. Met de financiële steun van Ontwikkelingssamenwerking trokken zes inwoners van Langemark-Poelkapelle de wijde wereld in. Marie Vanbelleghem en Cato Gheeraert trokken naar Zuid-Afrika, Fien Ameel ging naar Cambodja, Greta Frans en Roos Dedulle zullen vertellen over Malawi en Josfien Fraeyman over Laos. Op maandagavond 27 mei om 19.30 uur delen ze hun ervaringen en opgelopen inzichten met het publiek in de raadszaal van het gemeentehuis. Het Wereldhuis West-Vlaanderen zal de gesprekken modereren en met de zes in gesprek gaan. Tegelijk zal Amoukanama vzw worden voorgesteld, een circusschool uit Guinee waarmee de organisatie de komende jaren in zee zal gaan. Het opzet is om samen met Amoukanama en met de hulp van het Wereldhuis ‘Weireldklapz!’ te creëren; een cultureel evenement waarin we lokale verhalen, muziek en acrobatie met elkaar in verbinding worden gebracht. Aan het einde van de avond zullen de bezoekers kunnen kennismaken met de deelnemers, Amoukanama vzw en het Wereldhuis West-Vlaanderen tijdens een informele babbel. Inschrijven kan via de website van de gemeente.