Kinderopvang en school in Poelkapelle slaan de handen in elkaar voor buitenschoolse kinderopvang Christophe Maertens

05 maart 2020

13u58 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle komt de buitenschoolse kinderopvang (BKO) in de nog nieuw te bouwen school. Door een eerdere aanpassing in de wetgeving, moet een BKO niet meer los van een school staan. “Op die manier wordt niet alleen optimaal gebruik gemaakt van ruimte, maar ook van de beschikbare financiële middelen.”

In de vorige legislatuur waren er plannen om de BKO onder te brengen in de kerk van Poelkapelle. Die plannen zorgden voor spanningen onder de coalitie van CD&V en N-VA. N-VA-schepen van Financiën Dominique Cool was fel tegenstander van de BKO in de kerk toen zijn partij nog in de oppositie zat. Na de verkiezingen, waarbij het tot een meerderheid kwam tussen CD&V en N-VA, werden het idee voor een BKO in de kerk afgevoerd.

Samenwerking voor meerdere jaren

“Ongeveer een jaar geleden werd dan het idee geopperd om de kinderopvang te organiseren in de nieuw te bouwen school”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). De nieuwe school komt er op de site van de huidige school De Ooievaar aan de Nieuwplaats in Poelkapelle. “Er werd een studie besteld om het idee wat meer vorm te geven en te becijferen. Op deze manier werden de mogelijke winst voor beide partijen duidelijker.”

Ondertussen werd door een team met deelnemers uit de gemeentelijke administratie, de school, het schoolbestuur, het schepencollege en andere belanghebbenden afspraken op papier gezet die het kader moeten vormen voor een samenwerking voor meerdere tientallen jaren.

Sport- en speelinfrastructuur

“In de afsprakennota die snel ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad staan wederzijdse engagementen naar organisatie , aansturing , ontwerpen, bouwen en financiering van dit gemeenschappelijk project. De nota is ook al een aanzet tot de operationele samenwerking in de gedeelde ruimtes.”

“De verschillende binnen- en buitenruimtes zullen maximaal worden gedeeld tussen de school en de buitenschoolse opvang. Op die manier wordt niet alleen optimaal gebruik gemaakt van ruimte, maar ook van de beschikbare financiële middelen. Met de vrijgekomen middelen wordt gezocht of bijkomend kan worden geïnvesteerd in sport- en speelinfrastructuur die ook na de school- en opvanguren toegankelijk wordt gemaakt voor de dorpsgemeenschap van Poelkapelle”, aldus nog de burgemeester. In de totaliteit zou de totaalkost van het project ongeveer 4 miljoen euro bedragen en willen beide partners zich engageren om dit project uiterlijk tegen eind 2024 te realiseren. “Het project zal in ieder geval heel wat minder kosten dan het bouwen van een kinderopvang in de kerk”, aldus schepen Dominique Cool.