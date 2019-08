Kinderen gaan 28 kilometer op roverstocht met Jaek en Nink LBR

24 augustus 2019

13u36 0 Langemark-Poelkapelle In Basisschool Madonna in Langemark-Poelkapelle werd de achtste en laatste familievriendelijke fietsroute voorgesteld. De Westhoek K(a)D(ee)-fietsroute ‘Met Jaek en Nink op roverstocht’ is 28 kilometer lang en loopt dwars door de landschappen van Staden, Houthulst en Langemark-Poelkapelle.

De Westhoek KD-route ‘Met Jaek en Nink op roverstocht’ is in totaal 28 kilometer lang en is bewegwijzerd met 6-hoekige bordjes met de figuurtjes van Jaek en Nink. De route heeft twee startpunten: aan de Dienst voor Toerisme van Houthulst en aan het Guynemerpaviljoen van Langemark-Poelkapelle. “Onderweg kom je heel wat plaatsen tegen waar je kunt genieten van een ijsje of waar de kinderen kunnen ravotten op speelpleintjes. Bovendien ontdek je tijdens de route het ‘rovershol’ waar Bakelandt zich schuil hield. Het figuur Bakelandt is al een tijdje een gekend figuur in onze streek. De leider van een roversbende verstopte zich in een bos in Houthulst. Het bendelid is een fantasierijk figuur geworden. Als gemeente zijn we heel trots dat we een kindvriendelijk fietsroute hebben”, zegt schepen Johan Vanysacker.

Het provinciebedrijf Westtoer komt met de familievriendelijke fietsroute tegemoet aan de resultaten van het recente fietsonderzoek in West-Vlaanderen. De Westhoek telde in 2017 1, miljoen recreatieve fietsers. “Toerisme Westhoek zet al verschillende jaren in op familievriendelijkheid en blijft dat aanbod verder uitbouwen. De regio heeft 2 KD ambassadeurs: de stripfiguurtjes Jaek en Nink die de kinderen wegwijs maken in deze prachtige regio via wandeltochten, fietstochten en ondertussen ook Westhoek KD-menu’s in diverse restaurants. Het moeten niet altijd frieten met frikandellen zijn. We spoorden de restaurants aan op iets gezonds en lokaals op de menukaart te zetten”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen. “Daarnaast is er de kaart ‘Grenzeloos familieplezier’ die gezelschappen met kinderen een goed overzicht geeft van het familievriendelijk aanbod in de Westhoek. Deze roverstocht bevat Bakelandt als rode draad, maar ook de smaakpillen zijn belangrijk. Proeven ontdekken en beleven.

De eerste KD-routes in de Westhoek werden ontwikkeld in 2016. De familievriendelijke fietsroutes worden gesmaakt door toeristen. Deze roverstocht is de achtste en laatste in de reeks van KD-routes en verbindt Langemark-Poelkapelle, Houthulst en Staden. De fietsroutekaart ‘Met Jaek en Nink op roverstocht’ is gratis te verkrijgen bij Westtoer, Toerisme Langemark-Poelkapelle, Toerisme Houthulst, Toerisme Staden en bij de voorziene stopplaatsen langs de route. Je kan de route ook downloaden via www.toerismewesthoek.be/westhoekkd/fietsen.