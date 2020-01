Katty (42) sterft na knal tegen duiker Alexander Haezebrouck

09 januari 2020

23u43 294 Langemark-Poelkapelle Een autobestuurster is donderdagavond gestorven na een ongeval in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Katty De Jaeger (42) uit Langemark-Poelkapelle botste tegen een duiker en tuimelde met haar auto naar beneden in de gracht. Ze overleed ter plaatse. De Jaeger was lid van de partij Tope 8920, waar ze op plaats tien stond bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe het ongeval gebeurd is, is nog onduidelijk. Vermoedelijk reed de vrouw met haar blauwe Mini Cooper richting Langemark-Poelkapelle toen het om 19 uur in de Beekstraat mis ging. De Jaeger week af naar links, knalde tegen de duiker en belandde uiteindelijk enkele meters lager in een beek. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen nog over tot reanimatie, maar hulp kon niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. De Klerkenstraat was door het ongeval uren afgesloten tussen Langemark-Poelkapelle en Madonna. De auto van De Jaeger werd per toeval ontdekt. Een delegatie brandweermannen en de burgemeester van Langemark-Poelkapelle waren onderweg naar de nieuwjaarsreceptie van de brandweerzone Westhoek in Veurne. De brandweermannen zaten samen in een busje, achter hen volgden de vrouwen en vriendinnen in een wagen. Een van hen merkte plots de lichten op in het diepe naast de weg. De vrouwen verwittigden hun mannen, waarna de auto en het slachtoffer ontdekt werden.