Kasteelhoeve wordt (voorlopig) beschermd erfgoed Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ijvert al jaren voor de bescherming van de Kasteelhoeve en andere wederopbouwhoeves in de regio. Over negen maanden wordt een besluit genomen. Christophe Deconinck

31 mei 2019

23u43 0

Na de Eerste Wereldoorlog was de Kasteelhoeve in de Madonna een van de eerste gebouwen die opnieuw werd opgetrokken. Het is de taak van het Ministerie van Onroerend Erfgoed om gebouwen als dit te vrijwaren voor verder verval. Daarom ijverde Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor de bescherming van wederopbouwhoeves. Samen met ‘t Geuzegat in Mannekensvere, de Oosthoeve in Nieuwpoort, het Pelgrimshof in Wijtschate, hoeve Madelstede en Foch Farm in Boezinge, krijgt ook de Kasteelhoeve voorlopig de aanduiding van tijdelijk beschermd erfgoed. Ongetwijfeld hebben bepaalde unieke architecturale elementen de jury overtuigd van het belang van de hoeve. De definitieve bescherming zal echter pas worden toegekend over negen maanden, nadat een openbaar onderzoek werd uitgevoerd, georganiseerd het gemeentebestuur.