Jongeman zwaargewond nadat hij met cabrio overkop in de gracht belandt Alexander Haezebrouck

22 juli 2019

21u59 22 Langemark-Poelkapelle Een bestuurder van een cabrio is maandagavond omstreeks 19 uur zwaargewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Boezingestraat in Langemark-Poelkapelle. De jongeman verloor na een bocht de controle over zijn stuur en belandde uiteindelijk overkop in de gracht.

De bestuurder reed met zijn cabrio vanuit de Melkweg de Boezingestraat in, maar verloor ter hoogte van een bocht naar links de controle over zijn stuur. Hij ging aan het slingeren en belandde uiteindelijk overkop in de gracht langs de weg. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. Omdat het voertuig in een erg moeilijke positie lag en er geen tijd te verliezen was, was de brandweer genoodzaakt om een noodbevrijding uit te voeren. De jongeman werd via de zijdeur uit zijn voertuig geholpen. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om dat te achterhalen, mogelijk reed de bestuurder te snel. Door het ongeval was de Boezingestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.