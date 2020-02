Jonge boeren en minister Crevits verklaren op Valentijnsdag hun liefde aan elkaar Christophe Maertens

14 februari 2020

17u43 0 Langemark-Poelkapelle Tijdens een bezoek aan het landbouwbedrijf van Frederik Callewaert en Lize Verhille in Langemark-Poelkapzelle las een jonge boer een ‘liefdesbrief’ voor aan Vlaams minister Hilde Crevits. De minister had een mooi antwoordje klaar.

Vlaams minister Crevits bracht vrijdagnamiddag een bezoek aan het prei- en kippenbedrijf van Frederik Callewaert en Lize Verhille in Langemark-Poelkapelle. De minister kreeg er een rondleiding en wat uitleg van de zaakvoerder. De Groene Kring Ieper-Poperinge, een vereniging van jonge land- en tuinbouwers, maakte van deze Valentijnsdag gebruik om een ‘liefdesbrief’ voor te lezen met daarin een echte liefdesverklaring, maar ook met enkele punten die hun bezorgdheid oproept. “Telkens als ik jou zie, gaat mijn hartje sneller slaan. Laat mijn liefde voor jou zeker niet over gaan. Veel open ruimte is van groot belang, anders jagen we elkaar op stang. Neem vooral de jonge boeren in gratie en help ze bij de wissel van generatie. Weet dat ik veel van je hou, hopelijk blijf je mij eeuwig trouw.”

Minister Crevits had een mooi antwoordje klaar: “Liefste jonge actieve landbouwers”, klonk het. “Uw bekommernis en ergernis over grond, Europa of salaris, neem ik dan ook gaarne mee, naar parlement, regering of tv. Waar ik met liefde, passie en vuur, zal strijden voor duurzame agricultuur.” De minister kreeg nog een mooi bos rozen. “We zijn blij dat de minister naar ons luistert en we hopen de komende jaren goed te kunnen samenwerken”, aldus nog Groene Kring.