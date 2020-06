Inhaalmanoeuvre vlak na verlaten rotonde loopt verkeerd af: één gewonde VHS

25 juni 2020

20u23 0 Langemark-Poelkapelle Een Franse automobilist heeft het donderdagavond redelijk bont gemaakt in het centrum van Poelkapelle. De man verslikte zich in een inhaalmanoeuvre en reed enkele auto’s aan.

Het ongeval gebeurde iets voor 19.30 uur. Een Peugeot met Franse nummerplaat verliet tegen hoge snelheid de rotonde waar het monument van Guynemer prijkt om richting Ieper te rijden. Luttele meters nadien probeerde hij een trager rijdende BMW in te halen. Tijdens dat manoeuvre werd de Fransman echter verrast door een tegenligger. De Peugeot-rijder remde en week uit. Zijn voertuig raakte de BMW die hij aan het inhalen was maar ook een geparkeerde auto. Uiteindelijk strandde de Peugeot net niet op het voetpad.

Ware doodsverachting

Bij het ongeval raakte een vrouwelijke inzittende van de aangereden BMW lichtgewond. De vrouw werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De politie sloot een tijd de omgeving af, zodat er geen verkeer meer mogelijk was in de richting van Ieper. In de buurt wordt allerminst verrast gereageerd op het ongeval. “Je houdt het niet voor mogelijk welke snelheden hier vaak worden gehaald”, klinkt het. “Sommigen die vanuit de richting Houthulst komen, gooien zich soms met ware doodsverachting in de blinde bocht richting Ieper. Het is dan ook niet het eerste ongeval dat hier gebeurt. Vroeg of laat loopt het slecht af.”