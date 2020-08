Infoavond rond zin en onzin van zonnepanelen Christophe Maertens

21 augustus 2020

15u15 1 Langemark-Poelkapelle In OC De Hazebrug in Sint-Juliaan in Langemark-Poelkapelle staat op 8 september een infoavond rond zonnepanelen gepland.

Zonnepanelen installeren blijft ecologisch en economisch een interessante investering. In de infosessie steek je heel wat op over de onderdelen en werking van een zonnepaneleninstallatie. Er worden antwoorden gegeven op vragen als: hoeveel brengen zonnepanelen op? Hoeveel panelen moet ik plaatsen? Zijn alle zonnepanelen kwalitatief even goed? Kan ik batterijen koppelen aan mijn installatie? En wat zegt de wet over zonnepanelen?

Deze gratis infoavond start om 20 uur in OC De Hazebrug in de Haezeweidestraat in Langemark-Poelkapelle. Inschrijven kan op www.fluvius.be/energiefit of bij Heleen Haghedooren via hh@langemark-poelkapelle.be of op 057/49.09.34. De plaatsen zijn beperkt. Gelieve een mondmasker te voorzien en anderhalve meter afstand tussen te laten. Er wordt geen drank aangeboden.