Inbrekers vernielen deur voetbalkantine en stelen geldkoffertje met kleingeld VHS

02 januari 2020

13u45 0 Langemark-Poelkapelle Een inbreker heeft op de laatste dag van 2019 toegeslagen in de kantine van V K Langemark-Poelkapelle. De dader forceerde de deur en ging ervandoor met het geldkoffertje.

Uitbater Jürgen Stratsaert van café De Frontduif merkte op oudejaarsdag ’s morgens de inbraak op. “Een paneel van de deur was stukgemaakt”, zegt voorzitter van VK Langemark-Poelkapelle Pascal D’haveloose (52). “Ook de deur is erg beschadigd. Binnen heeft de dader alles doorzocht, maar verder geen schade meer aangericht. Een geldkoffertje, dat ik uitgerekend nu voor de eerste keer was vergeten mee te nemen, lag buiten. Het was opengebroken en leeg. Gelukkig zat er alleen wat kleingeld in. We vonden buiten ook een rol toegangstickets.”

Schade groter dan de buit

Zoals wel vaker bij inbraken in kantines is ook bij VK Langemark-Poelkapelle de waarde van de buit kleiner dan wat het zal kosten om de schade te herstellen. “Twee jaar geleden was dat bij onze eerste inbraak ook al zo. Toen kregen onze buren, sportkaffee Eleven, de daders ook over de vloer. Bij hen is een en ander verdwenen, maar bij ons niks. We moesten wel opdraaien voor de schade en de inbraak is nog altijd onopgehelderd. Dat is jammer, want als sportclub kunnen we ons geld beter gebruiken dan schade na een inbraak te moeten herstellen”, besluit D’haveloose.