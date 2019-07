IN BEELD. Kermis sluit af met Zotte Maandagstoet Christophe Maertens

16 juli 2019

08u43 0 Langemark-Poelkapelle Met de Zotte Maandagstoet kwam een einde aan vier dagen kermis in Sint-Juliaan.

In Sint-Juliaan was het de afgelopen vier dagen volop kermis. Alles begon vrijdagavond met de 10de Toontjesloop. Zaterdag reed de 27ste Grote Prijs Betonbouw Bentein uit en stond de schlageravond op het programma. Een huifkartocht, de zwijntjesworp en Sint-Juliaan Kwist vonden zondag plaats. De apotheose van de kermis was traditiegetrouw maandagavond met de Zotte Maandagstoet’ die voor de 47ste keer uittrok.