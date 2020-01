Immens verdriet maar ook dankbaarheid tijdens afscheidsdienst voor Katty (42) Hans Verbeke

16 januari 2020

12u01 0 Langemark-Poelkapelle Honderden mensen hebben donderdagvoormiddag afscheid genomen van Katty De Jaeger, bestuurslid van Open VLD in Langemark-Poelkapelle. De 42-jarige vrouw kwam een week geleden om het leven bij een ongeval in de Klerkenstraat. “Het ondenkbare is gebeurd maar ik beloof je plechtig dat Saartje een goeie toekomst zal krijgen”, sprak Christophe Constandt, de geëmotioneerde partner van Katty.

De 42-jarige Katty De Jaeger stierf toen ze met haar Mini Cooper van de weg af raakte. Niemand zag het ongeval gebeuren maar kort nadien passeerden daar een delegatie van de Langemarkse brandweerpost, in een busje op weg naar de nieuwjaarsreceptie van Brandweer Westhoek. Enkele echtgenotes volgden in een privéwagen. Eén van hen zag in de dieperik het schijnsel van de achterlichten van de Mini Cooper. De vrouwen belden hun mannen, die voorop reden. Zij keerden direct terug en troffen helaas niet alleen de Mini Cooper aan maar ook de bestuurster, voor wie alle hulp te laat kwam.

Voor elkaar geboren

De afscheidsdienst vond plaats in de ruime aula van uitvaartverzorger Logghe in Kortemark, enkele tientallen mensen moesten noodgedwongen rechtstaand het eerbetoon aan Katty volgen. Dochter Saartje ontstak vuur bij de kist van haar mama. Partner Christophe Constandt nam als eerste het woord. “Bijna zeven jaar waren we samen. Heel snel gingen we samenwonen, wisten we: we zijn voor elkaar geboren. En met Saartje vormden we al gauw een mooi gezinnetje. Je genoot zo van je nieuwe huisje. Om in de zomer te kunnen genieten, alleen of met vrienden, zouden we straks onze tuin onder handen nemen. Jij, met je grote glimlach en de fonkeling in je ogen. Er zijn voor je medemens, dat was je passie en je geluk.”

Trots maken

Dochter Saartje (13) liet een brief voorlezen, gericht aan haar mama. “We zijn zo trots op wat jij bereikt hebt. De laatste maanden waren stressvol. Je zou een weekje rust nemen maar nu rust je voor altijd. Je was een zorgzame moeder, soms bang om iets verkeerd te doen. Onze droombestemming zullen we niet meer halen maar ik zal er voor zorgen dat jouw grootste dromen werkelijkheid worden. We zullen je trots maken.”

Ongeloof, nog altijd

Werkgever en voormalig schepen Frank Gheeraert verwoordde zijn verdriet en dan van de collega’s van Katty. “Vrijdag zijn we de dag gestart met een moment van stilte, vol ongeloof nog. We beseffen dat dit is een groot verlies voor onze firma maar nog veel meer voor jouw naasten.” Gheeraert las ook kleine getuigenissen voor van collega’s. “Je zin voor humor en je sociaal engagement typeerden je mooie persoonlijkheid. Rust nu maar, want je was moe, heel moe.” En nog: “Je afwezigheid doet ons beseffen hoe dierbaar jouw aanwezigheid was voor ons. Nu moeten we leren leven met dit verschrikkelijk gemis.” Iemand besloot met een knipoog in een post scriptum: “Ik hoop dat ze daar suiker hebben waar je nu bent, voor in je koffie.”

Nek durven uitsteken

Voor Tope 8920, de partij waarvoor Katty De Jaeger een plaats op de lijst innam bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, sprak voorzitter Laurent Hoornaert warme woorden. “Pas in de zomer van 2018 leerde ik je kennen, toen ik op zoek was naar iemand die zijn of haar nek durfde uitsteken in de politiek van Langemark-Poelkapelle. We praatten lang, die mooie zomeravond. En je ging met ons in zee. Zonder problemen werd je opgenomen in de groep. Je gedrevenheid en kennis over de werking van een gemeente - ervaring die je opdeed door je job bij de stad Diksmuide - waren voor ons zo waardevol. Nu blijven we achter, vol ongeloof. Jij, die altijd klaar stond om een ander te helpen, waarom moest uitgerekend jou dit overkomen?”

Troostend woord

De klasgenoten staken Saartje een hart onder de riem. “We willen er zijn voor jou, als je een knuffel of een troostend woord nodig hebt, of gewoon in stilte met ons samen wilt zijn.” Tijdens de afscheidsdienst klonk ook muziek, van Lou Reed (‘Perfect Day’), The Scorpions (‘Dust in the Wind’), Metallica (‘Nothing Els Matters’), Cinderella (‘Don’t Know What You’ve Got’) en Johnny Logan (‘Hold Me Now’). Als laatste nummer klonk ‘Testament’, van Bram Vermeulen. Honderden namen achteraf nog de tijd voor een troostend woord aan de familie.