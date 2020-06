Ignace Thoma neemt na 35 jaar afscheid als bibliothecaris in Poelkapelle: “Ik was een luisterend oor voor mensen die boeken kwamen lenen” Christophe Maertens

28 juni 2020

17u19 0 Langemark-Poelkapelle Met het verdwijnen van de bibliotheek in Poelkapelle, neemt ook bibliothecaris Ignace Thoma afscheid van ‘zijn’ bibliotheek. 35 jaar lang zorgde de voormalige onderwijzer voor het reilen en het zeilen in de kleine bib. “Met spijt in het hart, maar ik kon niet toch voor eeuwig blijven doorgaan?”

Ignace Thoma (62) ging in maart op pensioen als onderwijzer in de basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. Nu neemt hij afscheid van ‘zijn’ bib in Poelkapelle, die hij 35 jaar lang met hart en ziel openhield. Elke zondagvoormiddag zorgde de zestiger ervoor dat de lezers boeken konden ontleden. Vandaag brachten de laatste leden hun boeken terug naar het lokaaltje langs de Brugseweg. “Ik zal Ignace zeker missen”, zegt Jennelyn M. Alcanrtara (39), die samen met haar dochtertje Elise (4), afscheid kwam nemen van de bibliothecaris. “Toen ik hier in 1991 vanuit de Filipijnen arriveerde leerde Ignace me Nederlands. Ik ken hem dus al lang en ben hem nog altijd heel dankbaar. Ik was een tijdje weg uit Poelkapelle, maar sinds ik weer bij mijn ouders woon, kwam ik regelmatig terug naar de bib. Met Ignace kon ik goed praten en ik vertelde hem vaak over mijn broer die in Japan woont.”

Voor eeuwig

“Ik was inderdaad soms een luisterend oor voor de mensen die hier boeken kwamen lenen”, bevestigt Ignace. “Ik heb het altijd graag gedaan en het is spijtig dat het voorbij is, maar het kon niet anders. Ik kan toch niet tot voor eeuwig blijven doorgaan? Wat ik nu echter zal doen op zondagvoormiddag weet ik nog niet helemaal. Ik heb echter al wat kunnen oefenen in de coronaperiode, want ook toen was de bib gesloten (lacht).”

Brandweerkazerne

“In het jaar 2000 verdwenen veel vrije bibliotheken met uitzondering van Poelkapelle”, vertelt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) over de geschiedenis van de bib. “Het werd een afdeling van de gemeentelijke bibliotheek van Langemark-Poelkapelle. In 2004 moest de bib een eerste keer verhuizen naar het toenmalig Parochiaal Centrum. Dat centrum maakte later plaats voor een bouwproject van de Mandel. Voor de bib hadden we als uitvalsbasis gelukkig de voormalige brandweerkazerne die vrij kwam omdat de korpsen van Langemark en Poelkapelle samensmolten. De bib kreeg een nieuwe vloer, een uitnodigende vitrine en dankzij het sluiten van de oude bib in Ieper kregen we heel wat degelijke rekken om boeken in te plaatsen. Nu, 11 jaar later, houdt de bib van Poelkapelle op te bestaan in zijn huidige vorm. De KSA en Chiro zullen gebruik maken van deze ruimte. Voor hen zal het een oplossing bieden voor hun nijpend plaats tekort wegens hun groot aantal leden.” In Poelkapelle wordt de bib een afhaalbalie in de buitenschoolse kinderopvang, in de Nieuwplaats, met boeken die op bestelling worden gebracht van uit Langemark. Het gemeentebestuur dankte de bibliothecaris voor zijn lange staat van dienst. “Ignace kan nu genieten van een zondag zonder verplichtingen na 35 jaar op te hebben geofferd en dat op vrijwillige basis. We nemen afscheid, maar zijn zeker dat je nog zien als voorlezer in de bib van Langemark of andere activiteiten.”