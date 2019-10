Groententeler (26) overleden nadat hij in put bedolven raakt LSI

14 oktober 2019

05u44

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle De 26-jarige zaakvoerder van een groententeeltbedrijf langs de Houthulstseweg in Madonna bij Langemark-Poelkapelle die op dinsdagochtend 8 oktober levensgevaarlijk gewond raakte nadat hij bedolven raakte onder de aarde in een put, is in het ziekenhuis overleden.

Bert Vanoverberghe wou samen met zijn vader een kijkje nemen aan een grote bezinkput die ze aan het bouwen waren op hun groententeeltbedrijf. Plots zakte de aarde weg en belandde hij in de put onder een berg aarde. Hij kon door de brandweer en enkele arbeiders van het bedrijf nog bevrijd worden maar raakte levensgevaarlijk gewond. Enkele dagen later is hij toch gestorven. Bert Vanoverberghe was de echtgenoot van Tine Maes. De afscheidsplechtigheid vindt op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle plaats.