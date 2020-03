Gezocht in coronatijden: laptops voor leerlingen zonder thuiscomputer Christophe Maertens

30 maart 2020

10u42 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle zijn er kinderen en jongeren die momenteel thuis geen toegang tot een computer hebben. Wie in deze coronatijden zijn of haar schoolwerk wil maken, heeft echter een computer nodig. De gemeente doet daarom een oproep.

“Heb jij thuis een laptop, een vaste PC of een computerscherm staan die je niet meer gebruikt? Dan kan je dit doneren via het lokaal bestuur aan Digital For Youth”, klinkt het. “De computers moeten nog werken en bruikbaar zijn. Van laptops moet de oplader erbij zitten. De batterij hoeft niet per sé te werken, maar de laptop moet dan wel nog werken via netstroom (via de oplader). Computers van de merken Acer en Medion worden niet ingezameld.”

Mensen kunnen in de gemeente contact opnemen via het nummer 057/21.43.31 of via andy.verkeyn@langemark-poelkapelle.be en maken een afspraak voor het ophalen van de laptop. Iemand van het lokaal bestuur komt je laptop aan huis ophalen, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. “Wij verzamelen de laptops en bezorgen die aan Digital for Youth. Zij zorgen ervoor dat de laptops op een professionele en veilige manier klaargemaakt worden voor hergebruik. De computers worden herverdeeld aan de hand van lijsten die de scholenkoepels doorgegeven hebben aan Digital for Youth. De verdeling zelf gebeurt ook door Digital for Youth”, aldus het gemeentebestuur.