Gemeentehuis zoekt kunstenaars Christophe Maertens

20 november 2019

Langemark-Poelkapelle Kunstenaars kunnen voortaan exposeren in het vernieuwde gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle.

“Sinds 2010 zijn er in het gerestaureerde gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle ophangsystemen voorzien om tijdelijke en permanente tentoonstellingen te kunnen organiseren en van het kasteel een expositieruimte te maken”, zegt het gemeentebestuur. “Verschillende kunstenaars hebben dat al gedaan. Ondertussen zijn we een paar jaar verder en is er een nieuw gebouw bijgekomen, wat nog meer expositieruimte oplevert.” Wie gratis wil te exposeren in het gemeentehuis kan contact opnemen met het Team Ontspannen via teamontspannen@langemark-poelkapelle.be of op 056/49.09.45.