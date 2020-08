Gemeentebestuur wil jeugd- en kunstcampus bouwen op voormalige Aveve-site Christophe Maertens

24 augustus 2020

18u30 0 Langemark-Poelkapelle De plannen van het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle om een jeugd- en kunstcampus te realiseren, komen een stapje dichterbij. Met de aankoop van de voormalige Aveve-site in Langemark kan eerder worden gestart met het project.

In het meerjarenplan van Langemark-Poelkapelle staat dat het gemeentebestuur een campus voor jeugd en kunst wil bouwen aan het sportcentrum in de Boezingestraat. De gemeente wou tegen het eind van de legislatuur de plannen kunnen voorstellen. Door de aankoop van de voormalige Aveve-site op de hoek van de Boezingestraat met de Korte Ieperstraat in Langemark ligt het dossier sneller op tafel dan gepland.

Recreatie zone

Het pand stond al een tijdje te koop. De site van een halve hectare groot bestaat uit gebouwen van het gewezen tuincentrum, een handelswoning en een stuk recreatiezone dat aansluit op het terrein van het sportcentrum. “De aankoop van de site biedt voor het schepencollege een mogelijkheid om sneller aan de slag te gaan met de plannen”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Trage doorsteek

Het gemeentebestuur wil op het terrein een lokaal voor de jeugdverenigingen, accommodatie voor Dé Academie Beeld en Muziek, afdeling Langemark-Poelkapelle en creatieve ruimtes voor kunstverenigingen, zoals de Koninklijke Muziekmaatschappij St- Cecilia, Kunstkring 20-10 en fotoclub Fotoclub So-Iso, realiseren. Daarnaast kunnen er één of meerdere doorgangswoningen voor cliënten van het OCMW komen en een trage doorsteek tussen het centrum en het sportcentrum. “Beide fracties binnen het college waren meteen te vinden voor deze mogelijkheid en we vragen de voltallige gemeenteraad hierin mee te stappen”, reageert schepen Dominique Cool (N-VA). “Na positief advies van de raad kunnen we starten met overleg met alle verenigingen en het kunstonderwijs. Ook dan start de zoektocht naar subsidies.”