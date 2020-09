Gemeentebestuur neemt advocaat onder de arm: “We zijn het beu dat Fedasil steeds maar de vergunningsplicht aan zijn laars lapt” Christophe Maertens

04 september 2020

09u00 0 Langemark-Poelkapelle Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle zoekt juridische hulp om uit te pluizen hoe kan worden opgetreden tegen het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Volgens schepen Dominique Cool (N-VA) blijft Fedasil vergunningsregels bij het plaatsen van containers aan het centrum in Poelkapelle aan zijn laars lappen.

“Fedasil plaatste in het asielcentrum van Poelkapelle een aantal tijdelijke constructies voor de uitbreiding van haar asielcentrum”, zegt schepen Cool. “Ze vinden het in het asielcentrum normaal en duidelijk niet nodig om, zoals het eigenlijk moet voor iedereen in ons dorp, zich aan de geldende vergunningsverplichtingen te houden. De tijdelijke constructies van 2015 zijn nog steeds niet in oorspronkelijke toestand teruggebracht. De tijdelijke uitbreiding van maximum 4 maanden wordt ruimschoots overtreden. In plaats van die tijdig weg te nemen komen er nog extra containers bij. Fedasil beroept zich op nooddecreten die toepasselijk zijn voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat dat niet klopt, daar trekken ze zich niets van aan.” De schepen benadrukt dat dit niet verder kan worden uitgelegd aan de inwoners die wel hun omgevingsvergunningen moeten aanvragen. “Mensen moeten dikwijls heel wat moeite doen om een vergunning te krijgen voor pakweg het bouwen van een carport of het verleggen van enkele hopen aarde”, aldus schepen Cool. “Dit kan zo niet verder. De regels gelden voor iedereen, ook voor Fedasil. “Wij onderzoeken trouwens of er een ooit een vergunning werd verleend voor een bestemmingswijziging van het centrum. We geloven niet dat iedereen zomaar van zijn huis een hotel kan maken en onderdak verlenen aan honderden mensen.”

Beloftes

Het gemeentebestuur zegt nu een advocaat onder de arm te nemen. “We hebben juridische bijstand aangewend, omdat Fedasil blijft weigeren om de regelgeving toe te passen en eerder gemaakte beloftes niet nakomt. In een eerste stap worden alle betrokken – de omgevingsinspectie West-Vlaanderen, het parket van de procureur des Konings, Fedasil, de Regie der Gebouwen en het Opvangcentrum in Poelkapelle gevraagd om op te treden zodat de onvergunde containers zo snel mogelijk van het terrein in de Stadensteenweg 68 verdwenen zijn.”

Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) zei op de gemeenteraad wel nog dat de laatste containers erbij kwamen als Covid-afdeling van het centrum, na de besmettingen bij Westvlees. Het is in ieder geval duidelijk dat voor de N-VA, die zich al altijd heviger verzette tegen activiteiten van het asielcentrum dan coalitiegenoot CD&V, de maat vol is.