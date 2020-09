Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

organiseert inspraakmomenten in deelgemeenten

Christophe Maertens

29 september 2020

Het bestuur van Langemark-Poelkapelle organiseert inspraakmomenten voor de inwoners van de deelgemeenten.

In het najaar van 2019 trok het schepencollege van Langemark-Poelkapelle naar de verschillende deelgemeenten om het nieuwe meerjarenplan aan de burgers voor te stellen. Bijna een jaar later werden enkele acties uit dit meerjarenplan gestart, uitgewerkt of gewijzigd, klinkt het. Het gemeentebestuur vindt nu dat het tijd is om de inwoners uit te nodigen voor een nieuw inspraakmoment. “In totaal worden er 5 zo’n momenten georganiseerd, rekening houdend met de coronamaatregelen die op dat moment gelden”, aldus het gemeentebestuur. “Inschrijven is niet verplicht. Iedereen is welkom om zijn of haar ideeën, bedenkingen en opmerkingen naar voor te brengen.” De infosessie in Sint-Juliaan is al voorbij, maar mensen kunnen nog op volgende momenten deelnemen: Zaterdag 03 oktober om 10 uur in OC De Poelkring in Poelkapelle, zaterdag 24 oktober om 14 uur in OC ’t Madointje op Madonna, vrijdag 20 november om 19 uur in OC Mariazaal in Bikschote en zondag 13 november om 10 uur in het gemeentehuis van Langemark.