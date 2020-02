Gemeente zoekt locaties om schuilhok voor zwerfkatten te plaatsen Christophe Maertens

20 februari 2020

17u27 4 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle heeft twee schuilhokken voor zwerfkatten en is op zoek naar locaties om die te plaatsen.

Sinds 1 april 2019 moet elke Vlaamse gemeente een diervriendelijk zwerfkattenbeleid voeren. “De gemeente heeft hiervoor al enkele initiatieven genomen om het aantal zwerfkatten te beperken”, zegt milieu- en duurzaamheidsambtenaar Adelein Vergote. “Zwerfkatten hebben een ellendig leven, vol gevaar, honger, dorst en lijden aan verschillende ziektes. De gemeente heeft twee schuilhokken om de zwerfkatten een droog onderkomen te geven. Deze schuilhokken zijn geïsoleerd en bieden plaats aan drie tot vier katten. We zijn nu op zoek naar locaties waar veel zwerfkatten zitten en waar we een schuilhok kunnen plaatsen. Daarnaast doen we een oproep aan vrijwilligers om de katten in het schuilhok te voederen.”

Mensen die een locatie weten of willen helpen, kunnen contact opnemen met de milieudienst via milieu@langemark-poelkapelle.be of op 057/49.09.15.