Gemeente verplaatst trage weg om schadevergoeding van aardbeienkweker te vermijden Christophe Maertens

19 november 2019

14u57 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle gaat voetweg 76 verleggen omdat aardbeienkweker Vandecandelaere op die plaats een serre wil bouwen. De gemeente had negatief advies gegeven, maar heeft wel een fout gemaakt door de trage weg niet op te nemen in de vastgoedinformatie. “We komen in de problemen als we die trage weg niet verplaatsen.”

Aardbeienkweker Vandecandelaere wil zijn bedrijf uitbreiden op het akkerveld tussen de Broenbeek, de Kattestraat en Poperingestraat in Poelkapelle. “In juni 2018 diende hij een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een serre voor aardbeienteelt”, zegt schepen Peter Vantomme. “We gaven negatief advies, maar afgelopen mei diende de eigenaar een nieuwe aanvraag in met wat aanpassingen. Opnieuw gaven we negatief advies. De aanvraag was namelijk in strijd met het ruimtelijk beleid van de gemeente. Bedrijven in landbouwgebied kunnen alleen uitbreiden aan bestaande gebouwen, maar niet driehonderd meter verder.”

Essentiële informatie

Tot ieders verbazing verleende de deputatie van West-Vlaanderen toch een vergunning. Enkele buren tekenden beroep aan omdat er op de site een voetweg bleek te liggen. Die is echter al dertig jaar niet meer in gebruik en is zelfs niet meer te zien op luchtfoto’s. De buurtweg is wel nog te vinden op oude kaarten van de ‘atlas van de buurtwegen’. En net met die buurtweg heeft de gemeente een fout gemaakt. Op de vastgoedinformatie die Langemark-Poelkapelle heeft verstrekt, werd van deze buurtweg geen melding gemaakt. Nochtans is dat essentiële informatie voor de huidige eigenaar. De gemeente vreest nu juridische consequenties. “De eigenaar van de grond heeft kosten gemaakt, onder andere bij de notaris en de architect. Door die foute info over de trage weg zou hij een schadevergoeding kunnen eisen. Maar ook voor de uitbating van de akkers is het pad hinderlijk. We kunnen de weg laten schrappen, maar dat willen we niet. Daarom hebben we besloten het tracé te verleggen”, legt de schepen uit.

Ongunstig advies herbevestigd

De eigenaar stelde zelf voor het tracé te verplaatsen langs de Broenbeek. “We gaan de weg vijf meter naast de Broenbeek aanleggen om dan weer af te takken op voetweg 72, waar de oude weg op aansloot. Dit heeft geen gevolgen voor het netwerk van trage wegen.”

Het schepencollege bevestigt ondertussen wel het ongunstig advies, aangevuld met opmerkingen op de beslissing van de deputatie. Het dossier wordt nu behandeld door de Vlaamse regering en niet meer door de provincie.