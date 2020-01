Gemeente pompt vier miljoen euro in uitbreiding van rusthuis De Boomgaard Erik De Block

02 januari 2020

14u30 0 Langemark-Poelkapelle Het nieuw gemeentebestuur van CD&V en N-VA heeft het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld en plant daarin voor 16 miljoen euro aan investeringen. Langemark-Poelkapelle krijgt ook vier miljoen euro subsidies.

Lieven Vanbelleghem (CD&V) heeft zijn eerste jaar als burgemeester achter de rug. “Ervaring en frisse ideeën vormen een nieuwe dynamiek en dus ook een nieuw meerjarenplan. Er komt een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor scholen en zwakke weggebruikers. Goed onderhoud van onze voetpaden en het inplannen van autovrije verbindingen zijn opdrachten voor de komende jaren.”

“We investeren ook een miljoen euro in veilige fietspaden tussen Langemark en Poelkapelle en in de Zonnebekestraat, vanaf het kruispunt Canadien richting Zonnebeke”, pikt schepen Financiën Dominique Cool (N-VA) in. “We pompen 250.000 euro in een groener wagenpark, met onder andere elektrische auto's.”

Jeugd

Daarnaast gaat de gemeente 10.000 investeren in een speelbos van twee hectare. Het kan alvast rekenen op zestig procent subsidies. Ook de KSA in Bikschote krijgt een nieuw lokaal. Hiervoor ligt 300.000 euro vast. Waar dat lokaal zal komen, is nog niet duidelijk. Als de kerk een herbestemming krijgt, zou die hiervoor kunnen dienen, maar dat hangt af van het overleg met de kerkelijke overheid. Uit de vorige legislatuur zijn twee grote projecten geschrapt, namelijk het inrichten van buitenschoolse kinderopvang in de kerk van Poelkapelle en de bouw van assistentiewoningen. De buitenschoolse kinderopvang in Poelkapelle komt dus op een andere plek aan vrije basisschool De Ooievaar en hiervoor ligt 1.250.000 euro vast.

Groenplan

Rusthuis De Boomgaard gaat uitbreiden van tachtig naar honderd bedden. Hiervoor is vier miljoen euro ingeschreven in het meerjarenplan. In de Gistelhofstraat en Galgestraat worden wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Goed voor een kost van een miljoen euro. Verder gaat de gemeente ook publieke wifi invoeren en zet het in op het klimaat. “De opmaak van een groenplan, de aanleg van een speelbos en rekening houden met milieu en klimaat bij het plannen van nieuwe investeringen zijn een eerste stap in de goede richting”, meent schepen Cool. Tegen het eind van deze legislatuur moeten ook de plannen van de nieuwe kunstcampus klaar zijn.