Gemeente onderzoekt piste om Buitenschoolse Kinderopvang in nieuwe school te integreren Christophe Maertens

11 september 2019

17u15 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle onderzoekt een piste om de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in de nieuwe school van Poelkapelle onder te brengen. Door een aanpassing in de wetgeving moet een BKO niet meer los van een school staan. “Als we dit kunnen verwezenlijken zou dat veruit de goedkoopste oplossing zijn, zowel voor de school als voor het gemeentebestuur.”

In de vorige legislatuur waren er plannen om de BKO onder te brengen in de kerk van Poelkapelle. Die plannen zorgden voor spanningen onder de coalitie van CD&V en N-VA. N-VA-schepen van Financiën Dominique Cool was fel tegenstander van de BKO in de kerk toen zijn partij nog in de oppositie zat. Na de verkiezingen, waarbij het tot een meerderheid kwam tussen CD&V en N-VA, werden het idee voor een BKO in de kerk afgevoerd.

Wijziging regelgeving

“Momenteel zijn we de piste aan het onderzoeken om de BKO te plaatsen in samenwerking met de school in Poelkapelle”, aldus burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Door een wijziging in de regelgeving mag een BKO aan een school worden gebouwd, wat vroeger niet het geval was. Dit geeft het voordeel dat bepaalde ruimtes gezamenlijk kunnen worden bekeken.”

De burgemeester zegt geen timing te kunnen geven. “Momenteel is een architectenbureau de opdracht aan het onderzoeken. Pas als we klaar zijn om naar een aanbesteding te gaan zal een realistische datum worden gegeven.”

“Er zal echter voldoende budget worden voorzien om een afzonderlijke BKO te bouwen in de omgeving van de school. De meest voor de hand liggende locaties zijn dan op de huidige locatie van de kinderopvang of achter de Boltra. Het idee rijpte ondertussen om de nieuwe BKO samen te voegen met de nieuw te bouwen school. Op die manier zouden de speelplaats, refter en sanitair kunnen worden gedeeld. Er zou in de BKO ook een studieklas kunnen komen. Indien we dit kunnen verwezenlijken, zou dit veruit de goedkoopste oplossing worden voor zowel de school als voor het gemeentebestuur. In dat geval zouden de budgetten die we momenteel voorzien, meer dan voldoende zijn en zelfs ruimte bieden voor andere projecten.”

Meer over BKO

politiek