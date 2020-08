Gemeente Langemark-Poelkapelle neemt lokale maatregelen in de strijd tegen corona Christophe Maertens

06 augustus 2020

10u10 0 Langemark-Poelkapelle Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle nam een aantal extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De Nationale veiligheidsraad nam op 27 juli een aantal bijkomende maatregelen in de strijd tegen het corona-virus, zoals het verplicht dragen van een mondmasker bij het winkelen en het beperken van onze bubbel tot vijf personen per gezin.

“Ook lokaal en in de omliggende gemeenten en steden doet zich een stijging van het aantal besmettingen voor waarbij de alarmdrempel benaderd of zelfs al overschreden wordt. Met de gezondheid van alle inwoners in gedachten, waren wij als lokaal bestuur genoodzaakt om enkele extra maatregelen te nemen”, aldus het gemeentebestuur.

Social distancing

- Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen is het altijd verplicht om een mondmasker - of een gelijkwaardig alternatief in stof - bij zich te hebben. “Deze verplichting komt er omdat niet voorspeld kan worden wanneer men zich onverwachts in een situatie bevindt waarbij de regels van social distancing niet gevolgd kunnen worden”, klinkt het. “Kom je onverwachts toch in zo’n situatie, dan is het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar en voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.”

- Alle voor publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten, georganiseerd door gemeente, verenigingen of privépersonen, worden geannuleerd en verboden tot en met maandag 31 augustus. Midden augustus evalueert het gemeentebestuur de situatie en wordt een beslissing genomen over de activiteiten en evenementen die in het najaar gepland zijn. De wekelijkse markt is hierop een uitzondering en blijft doorgaan. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Vergaderingen en lessen kunnen wel doorgaan. Ook hier is het dragen van een mondmasker verplicht indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. De buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en jeugd- en sportkampen kunnen blijven doorgaan en worden niet beschouwd als publieke evenementen.

Geen licht genomen maatregel

- Alle sportwedstrijden op de sportterreinen, in de openbare gebouwen en op de openbare weg worden geannuleerd tot en met 31 augustus 2020. Sporttrainingen mogen zowel indoor als outdoor enkel zonder toeschouwers plaatsvinden. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn. Groepskleedkamers en -douches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten voor het publiek.

“Het verbieden van evenementen en activiteiten is geen maatregel die licht genomen werd, maar als lokaal bestuur wensen wij hier onze verantwoordelijkheid te nemen en mogelijke uitbraken te vermijden”, aldus het gemeentebestuur. “Draag zorg voor jezelf en elkaar! Samen kunnen we dit virus verslaan!”