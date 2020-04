Gemeente Langemark-Poelkapelle hangt nieuwe nestkastjes voor de gierzwaluw Christophe Maertens

21 april 2020

17u37 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle heeft kunstmatige nestkasten aan het huidige woonzorgcentrum opgehangen. Het is de bedoeling om de vogels die nu nog aan het oude gebouw broeden naar de nieuwe nesten te lokken.

Langemark-Poelkapelle telt een gierzwaluwkolonie aan het woonzorgcentrum. “De gierzwaluw is een beschermde diersoort, dus wordt er hard geïnvesteerd om de broedgebieden van de gierzwaluwen waar mogelijk te behouden”, zegt milieu- en duurzaamheidsambtenaar Adelien Vergote. “De dieren verblijven tot eind augustus net onder de dakrand aan het oude gebouw aan het woonzorgcentrum. De voorbije jaren waren er op zijn minst 21 nesten aanwezig onder de dakrand. Het oude gebouw zal afgebroken worden. Daarom wordt dit jaar gestart met een overgangsmaatregel. We zullen de dieren proberen te lokken in kunstmatige nestkasten aan het huidige woonzorgcentrum. De 25 nestkasten werden gemaakt door de medewerkers van de technische dienst. Na het ophangen van de nestkasten zullen er gierzwaluwgeluiden afgespeeld worden om de gierzwaluwen naar het nieuwe verblijf te lokken.”

De gierzwaluw is geen zangvogel en is dus geen echte zwaluw, hij is meer verwant aan de kolibries uit Amerika. In de zomermaanden laat hij zich opmerken door zijn snelle vliegwerk en typische geluid. In vlucht haalt de vogel een snelheid van wel 120 kilometer per uur. Tijdens een duikmanoeuvre kan dit oplopen tot maar liefst 200 kilometer per uur. Gierzwaluwen slapen met slechts één hersenhelft tegelijk, daardoor kunnen ze half slapend blijven vliegen. De gierzwaluw voelt zich prima thuis tussen de mensen en heeft in het verleden zijn natuurlijke nestplaatsen achtergelaten om zich in huizen en andere gebouwen te vestigen.

De gierzwaluw heeft een lichaamslengte van ongeveer zestien centimeter, maar door de zeer lange vleugels lijkt hij groter. Hij heeft een donker verenkleed waarbij de kin en keel meestal iets lichter van kleur zijn. Een volwassen vogel kan een gemiddelde spanwijdte van 45 centimeter bereiken en weegt ongeveer 45 gram.