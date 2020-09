Gemeente laat boekenlezers van Poelkapelle niet in de kou staan en experimenteert met onbemand bibpunt Christophe Maertens

02 september 2020

15u10 1 Langemark-Poelkapelle In Nieuwplaats in Poelkapelle is een bibpunt geopend. “Het bibpunt is onbemand en komt er na de sluiting van de bibliotheek in Poelkapelle.”

Onlangs nam vrijwilliger Ignace Thoma na 35 jaar afscheid als bibliothecaris van de bibliotheek op de Brugseweg in Poelkapelle. Het gebouw van de bib zal voortaan worden gebruikt door de KSA Chiro Poelkapelle. Het gemeentebestuur laat echter de boekenlezer uit Poelkapelle niet in de steek en richt een bibpunt op aan de buitenschoolse kinderopvang aan de Nieuwplaats in Poelkapelle. “Het bibpunt is onbemand, wat relatief nieuw is in Vlaanderen”, zegt schepen van Bibliotheek Johan Vanysacker (CD&V). “Daarom starten we met een testfase. Er zal regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden.”

Inleveren en uitlenen

In het bibpunt is een kleine selectie boeken en dvd’s te vinden. “Je kunt er inleveren, uitlenen en verlengen. Staat het materiaal dat je wil lenen niet in het bibpunt, maar wel in de hoofdbibliotheek? Dan kun je dat laten overkomen van Langemark naar Poelkapelle. Elke dinsdag gebeurt er een transport van materialen.”

Bestellen van boeken, dvd’s, strips kan via een formulier op de website van de bibliotheek of via een papieren formulier in het bibpunt zelf. In het bibpunt kunnen lezers zich niet lid maken, een abonnement verlengen of openstaande kosten betalen. Daarvoor moeten ze naar de hoofdbibliotheek in de Klerkenstraat 37A in Langemark. “Wie al lid is van de bibliotheek in Langemark-Poelkapelle is automatisch lid van het bibpunt. Was je echter alleen lid in de bibliotheek van Poelkapelle, dan zul je een nieuw lidmaatschap moeten aangaan. Tot 18 jaar ben je gratis lid, vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks 2,50 euro”, besluit de schepen. Het bibpunt is elke weekdag open tussen 16 en 18.30 uur, op woensdag zelfs vanaf 12 uur.