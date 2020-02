Gekapte elzen waren aangetast door wilgenhoutrupsen Christophe Maertens

20 februari 2020

16u16 2 Langemark-Poelkapelle In de Korte Eeckhoutmolenstraat werden enkele elzen gekapt die aangetast waren door wilgenhoutrupsen. In de plaats komen nieuwe bomen, sierpeer deze keer.

De groendienst van Langemark-Poelkapelle heeft bomen moeten kappen in de Korte Eeckhoutmolenstraat. De elzen waren aangetast door wilgenhoutrupsen. De larven van dat insect boren gangen in de levende bomen. Eens de boom aangetast is, is hij ten dode opgeschreven. De rupsen knagen zich in vier jaar door de dikste stammen.

Storm Ciara blies bovendien enkele elzen in de straat omver. Voor de veiligheid besloot het gemeentebestuur alle bomen preventief te kappen en te vervangen door sierpeer. Die boom is populair bij bijen en een voedselboom voor vogels. De sierpeer bloeit van maart tot april. In de herfst verkleurt de boom van rood tot magentarood, wat een mooi kleurtje geeft aan het straatbeeld.