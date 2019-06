Geen water, een plotse koude douche of een wasmachine die stokt? Bewoners West-Vlaams gehucht in de rats als naburig bedrijf water nodig heeft Christophe Maertens

06 juni 2019

17u34 0 Langemark-Poelkapelle De bewoners van de ‘oneven’ kant van de Brugseweg in Sint-Juliaan bij Langemark-Poelkapelle kampen al jaren met lage waterdruk op de kranen. Dat gebeurt vooral als diepvriesgroentebedrijf Dejaeghere water trekt. “We zoeken een oplossing”, reageert De Watergroep.

“De druk valt weg en plotseling heb je geen water meer”, zegt Dirk Vercainge uit de Brugseweg 65. “En soms als we de wasmachine opstarten, gebeurt er niets, want het ding krijgt gewoon geen water. Het is eeuwig ‘ambetant’. We hebben zelfs een nieuwe ketel gestoken omdat we dachten dat de oude stuk was, maar dat bleek dus niet het probleem.”

Voorlopig nemen we zelfs geen douche meer. Als de druk wegvalt, slaat de ketel niet aan en hebben we geen warm water. Als we dan plots wel druk krijgen, is het water kokend heet Kevin Pauwels

Ook Kevin Pauwels (39) en zijn vrouw Emily Six (35) uit dezelfde straat kampen al jaren met een tekort aan waterdruk. “We wonen hier al vijf jaar en hebben nooit anders geweten. Voorlopig nemen we zelfs geen douche meer, want het is alles of niets. Als de druk wegvalt, slaat de ketel niet aan en hebben we geen warm water. Als we dan plots wel druk krijgen, is het water kokend heet. We hebben al verschillende mailtjes naar de Watergroep gestuurd. Ze zijn al een paar keer alles komen controleren, maar er verandert niets. We hopen dat er nu toch snel een oplossing komt. Mijn buurman is net verhuisd en hij wou al een nieuwe waterleiding installeren. Hij dacht het probleem bij hem lag.”

Diepvriesgroentebedrijf

An Declerck van instituut Het Bjoetiehuisje, wat verder in de straat, spreekt ook van moeilijkheden. “Ik woon hier niet, maar de verwarmingsinstallatie in mijn zaak doet het ook niet. Vermoedelijk komt dat dus ook door de problemen met de lage waterdruk. Gelukkig moet ik hier geen douche nemen, want dat zou pas echt lastig zijn.”

Andere buren hebben dan weer geen problemen met de waterdruk. Ook aan de andere kant van straat, bij de even huisnummers, blijkt er niks aan de hand. De problemen situeren zich vanaf de leegstaande horecazaak ’t Westland in de richting van Poelkapelle. Volgens Kevin Pauwels valt de druk weg wanneer het diepvriesgroentebedrijf Dejaeghere water trekt. “Dat bedrijf kan er ook niets aan doen, maar er moet wel een oplossing komen.”

“We kennen het probleem en hebben al aan een oplossing gewerkt”, reageert woordvoerder Raissa Verstrynge van De Watergroep. “Aanvankelijk had het bedrijf maar een aftakking, maar er werd een tijdje geleden een tweede gekoppeld. Ondertussen doken weer meldingen op van drukproblemen, waarschijnlijk omdat het bedrijf meer water verbruikt. Binnenkort zitten we samen met de firma om te zien wat er moet gebeuren. De drukschommelingen komen alleen op weekdagen voor en minder in het weekend en zijn bovendien seizoensgebonden. Er moet een oplossing komen, al kan dat nog wel enkele maanden duren.”

Vorige maandag zat de straat nog drie kwartier zonder water, maar dat had te maken met een verkeerde schakeling en niet met drukschommelingen.