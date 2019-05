Geen presentiegeld voor raadsleden Het voorstel van Tope 8920, om raadsleden te vergoeden, werd afgewezen door de meerderheid.

30 mei 2019

Heel wat leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zetelen ook in adviesraden, zoals intercommunales of die van nutsmaatschappijen. Omdat hier meestal geen vergoeding tegenover staat, polste oppositieraadslid Laurent Hoornaert (Tope 8920) bij de meerderheid of hier een presentiegeld tegenover kan worden gezet. Hij stelde voor om 15 euro per vergadering te laten uitkeren. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) raamde de totale kost op 7.500 euro per jaar. Het idee werd voorgelegd aan de gemeenteraad, maar na stemming, bleek dat het idee onvoldoende aanhang kende en uit budgettaire overwegingen aan de kant geschoven.