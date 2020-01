Gedenksteen van oorlogsveteraan Harry Patch komt na anderhalf jaar weer boven water en krijgt plaatsje in Talbot House: “De enige plaats uit de oorlog waar de Brit goede herinneringen aan overhield.” Christophe Maertens

22 januari 2020

09u10 2 Langemark-Poelkapelle De gedenksteen van de WO I-oorlogsveteraan Harry Patch krijgt een plaatsje in het Talbot House in Poperinge. Dat gebeurt op wens van de familie van de Brit. De steen dook na anderhalf jaar vermist te zijn plots weer op. In het Talbot House komt er ook een nieuwe permanente tentoonstelling en daarin wordt het verhaal van Harry Patch vertelt.

Een vreemde geschiedenis: afgelopen weekend dook de herdenkingsteen van oorlogsveteraan Harry Patch na anderhalf jaar te zijn vermist plots weer op. Vrachtwagenchauffeur Joel Fassaert uit het Oost-Vlaamse De Klinge bleek de steen zolang in zijn bezit te hebben gehad. De man zegt dat hij de steen meenam naar huis nadat hij had gezien hoe een landbouwer tegen de sokkel was gereden.

Johan Vandewalle, uitbater van café De Dreve in Zonnebeke, hoorde per toeval het verhaal van Joel en samen brachten ze de steen naar De Dreve, waar hij even wordt tentoongesteld tot hij verhuist naar Poperinge, waar hij een plaatsje krijgt in Talbot House.

7de Duke of Cornwall’s Light Infantery

Harry Patch werd geboren op 17 juni 1998 in Combe Down, dicht bij Bath in Somerset. Patch verliet school op zijn 15de en drie jaar later bevond hij zich aan het front als soldaat van de Duke of Cornwall’s Light Infantry. “Op 16 augustus 1917 raakte hij gewond ter hoogte van de Steenbeek in Langemark”, aldus Simon Louagie, manager van Talbot House. “De man werd naar huis gestuurd en sprak nooit meer over de verschrikkelijke dingen die hij had meegemaakt. Toen hij 100 jaar oud werd, verbrak hij de stilte en begon hij voor het eerst over zijn oorlogservaringen te praten. De veteraan was een van de laatsten die rechtstreeks het verhaal van de oorlog aan de jongeren kon doorgeven.” In 2007, op de leeftijd van 110, bracht Harry een laatste bezoek aan de plaats waar hij gewond raakte. Daar stelde hij voor een gedenksteen te plaatsen voor zijn makkers van de 7de Duke of Cornwall’s Light Infantery. Het was die gedenksteen die in de zomer van 2018 door Joel Fassaert werd meegenomen.

‘Talbotousian’

Nadat de steen verdwenen was, werd een inzamelactie op poten gezet en in amper 48 uur verzamelden de initiatiefnemers, waaronder Simon Louagie, voldoende geld voor een nieuwe steen. Die werd onthuld in het bijzijn van Britse cadetten van de luchtmacht en een tv-ploeg van de BBC.

“De originele teruggevonden steen krijgt nu een plaatsje in Talbot House”, zegt Simon. “Dat was niet ons idee, maar het is op vraag van familie van Harry. Talbot House was de enige plaats uit de oorlog waar Harry goede herinneringen aan had. Hij was ook de laatste echte WO I ‘Talbotousian’. Hij schonk een bank aan het museum en de steen zal daarnaast een plaatsje krijgen. We dachten erover om de origine steen weer op de gedenkplaats in Langemark aan te brengen, maar de replicasteen zit zo goed vastgemaakt, dat die zou kunnen breken bij het losmaken. De steen zal dus hier blijven, waar hij sowieso veilig is.” In het Talbot House komt er een nieuwe permanente tentoonstelling en daarin wordt ook het verhaal van Harry, die in 2009 op 111-jarige leeftijd stierf, vertelt.

Boodschap van vrede

De terugkeer van de steen kreeg nogal wat aandacht in de Britse pers. Zo wijde zelfs de BBC (https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-51175598?fbclid=IwAR31SWNcMgEe6ijUW1W6sHoEzS7ff1qBkCdpXoR7mhbknWg1H1qFWZDgOuA ) een item aan het voorval. “Harry was dan ook een heel opmerkelijke man die een boodschap van vrede bracht.”