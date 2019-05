Gedenkplaat voor gecrashte bommenwerper 75 jaar geleden stortte een bommenwerper neer boven het Hagebos. De slachtoffers worden herdacht met een gedenkplaat. Christophe Deconinck

30 mei 2019

Tijdens de nacht van 10 op 11 mei 1944 stortte een Lancaster bommenwerper neer in de buurt van het Hagebos, tussen Langemark en Pilkem. Geen van de Australische en Britse bemanningsleden overleefde de crash. Een Duitse jager had de bommenwerper onderuit gehaald, nadat die zijn bommen over Rijsel had gelost. Om de slachtoffers de herdenken, werd aan de muur van feestzaal Caracas, langs de Boezingestraat een gedenkplaat aangebracht.

Koen Dumoulin en het Welsh Comité namen het initiatief voor deze herdenkingsplaat, die werd geplaatst met de steun van het gemeentebestuur.

Aan de overzijde van feestzaal Caracas vind je ook het monument voor de soldaten uit Wales die hier in de Eerste Wereldoorlog hun leven gaven en de herdenkingsmuur voor de Welshe dichter Hedd Wyn. Met deze verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, heeft Langemark er een nieuw ankerpunt voor oorlogstoeristen bij.