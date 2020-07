Film Dunkirk op drijf-in vijver Langemark Christophe Maertens

24 juli 2020

13u37 2 Langemark-Poelkapelle Op 14 augustus wordt op de vijver in Langemark een drijf-in georganiseerd, waarbij vanop het water naar de film Dunkirk kan worden gekeken.

Er worden 35 bootjes op het water gelaten met een maximum van 75 personen. Mensen brengen best hun eigen bootje mee, maar er worden ook een beperkt aantal kano’s verhuurd voor 10 euro per stuk. De film kan ook vanop de oever worden bekeken. De film Dunkirk is een epische oorlogsfilm van Christopher Nolan uit 2017. De prent gaat over een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog: de evacuatie van Britten in Duinkerke in mei 1940. De drijf-in is een gratis evenement, maar inschrijven is verplicht. De inschrijving is pas geldig na bevestiging door een medewerker van Team Ontspannen. Barservice door en voor Chiromeisjes Ixagodo en Chiro Lange Jo.