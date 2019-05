Fietsmonitoren leren kinderen fietsen Christophe Deconinck

30 mei 2019

08u57 0 Langemark-Poelkapelle Komende zondag krijgen jonge ouders hulp van een ervaren monitor om hun kinderen te leren fietsen.

Met de zomervakantie voor de deur hopen veel jonge ouders om kind nog in allerijl te leren fietsen. Ouders die dit eerder al hebben ondernomen, zullen kunnen beamen dat dit lang geen evidentie is. Om het de ouders van kinderen wat makkelijker te maken, biedt het Team Ontspannen van Langemark-Poelkapelle ouders tegen een kleine vergoeding van 6 euro de mogelijkheid om kinderen van drie tot zeven jaar te leren fietsen met de ondersteuning van een ervaren fietsmonitor. Deze jaarlijkse sessie vindt dit maal plaats in sporthal Den Tap langs de Klerkenstraat op zondagvoormiddag 2 juni, van 9 tot 12 uur. Inschrijven kan via reservaties.langemark-poelkapelle.be. Snel zijn is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.