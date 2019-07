Fedasil wil vrijdag overleg over uitbreiding van het asielcentrum, burgemeester: “we vangen al voldoende vluchtelingen op” Erik De Block

08 juli 2019

18u20 0 Langemark-Poelkapelle Over de mogelijke uitbreiding van het aantal asielzoekers in het open opvangcentrum langs de drukke Stadensteenweg in Poelkapelle is er vrijdag mogelijks een overleg tussen het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapellen en Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het schepencollege van CD&V en N-VA is tegen de komst van in september tijdelijk 132 extra asielzoekers.

Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) werd vorige week een eerste keer opgebeld door Fedasil. Vanmorgen was dat opnieuw het geval. Elders in ons land is er een plaatstekort en overweegt Fedasil extra plaatsen in de vroegere kazerne Kapitein de Wouters.

“Fedasil wil vrijdag overleggen maar er is geen agenda, geen nota, geen plan en geen timing”, reageren schepenen Dominique Cool en Peter Vantomme (beiden N-VA). “Niets wordt ons ter beschikking gesteld. We maken geen tijd om onvoorbereid te overleggen.”

“We willen een duidelijke nota over de intenties van Fedasil met plan en timing. En dat vooraleer ons ook maar enigszins beschikbaar te houden voor enig zogenaamd ‘overleg’.” De twee schepenen boden zich zaterdag aan in de gewezen legerkazerne maar werden de toegang geweigerd.

Vandaag was er dan toch een plaatsbezoek. “De directie kon ons opnieuw niet vertellen wat er nu komt of niet komt”, aldus de twee schepenen. “We moeten het verschillende keren doen met ‘er is geen formele beslissing’. We doen in Langemark-Poelkapelle al meer dan ons deel en het overgrote deel van de bevolking wil geen uitbreiding. We willen dit met alle juridische middelen kunnen bekampen.”

Coalitiepartner CD&V is ook tegen. “Het standpunt van het schepencollege is van meet af aan negatief ten aanzien van een verdere uitbreiding”, benadrukt burgemeester Lieven Vanbelleghem. “Het asielcentrum biedt nu opvang aan 250 bewoners en dat is al meer dan volgens de capaciteit is toegelaten. Er wordt vanuit het schepencollege een brief gestuurd naar Fedasil om bezwaren aan te kaarten.”

“We vinden dat de samenwerking met Fedasil de laatste tien jaar relatief goed is verlopen, maar dat Langemark-Poelkapelle al voldoende vluchtelingen opvangt. We rekenen dan ook op een intrekking van deze beslissing tot uitbreiding.”

Het asielcentrum ging in 2010 open. Het bevindt zich vlakbij gehucht De Vijfwegen in Staden. Het gaat om een open centrum: dit betekent dat de bewoners zich vrij in en uit het centrum mogen begeven.