Expopaneel ‘Van Kapitein de Wouters tot opvangcentrum’ toont geschiedenis van het asielcentrum Christophe Maertens

10 september 2020

18u45 0

Vanaf zondag 13 september, Open Monumentendag (OMD), kunnen passanten even halt houden bij het permanente outdoor expopaneel over de geschiedenis van het asielopvangcentrum in Poelkapelle.

Fedasil werkte samen met CO7 om het verhaal van het bijzondere pand langs de Stadensteenweg te ontrafelen. “In januari 2010 kwamen de eerste mensen met de vraag om internationale bescherming aan in de oude legerkazerne van Poelkapelle”, vertelt Shari Platteeuw van CO7. “Momenteel verblijven er zo’n 229 mensen uit 28 landen, vaak op de vlucht voor conflict elders in de wereld.” In normale omstandigheden (lees: in niet-coronatijden) zou het asielcentrum dit jaar zijn 10de verjaardag hebben gevierd. Lien Van Der Wulst en Caroline Ameloot, beiden medewerkers buurtwerk en animatie, contacteerden CO7 om mee na te denken over een feestelijk opening in dit jubileumjaar. Het was de bedoeling een plechtigheid te organiseren met de buren, maar door de coronacrisis kan dat niet. Men ging op zoek naar alternatieven.

Yper Museum

Erfgoedconsulenten van CO7 werkten samen met een vrijwilliger uit het centrum om de geschiedenis van het gebouw te reconstrueren. Donderdag werd het resultaat daarvan in de vorm van een permanent outdoor expopaneel coronaproof voorgesteld door burgemeesters Lieven Vanbelleghem van Langemark-Poelkapelle en Francesco Vanderjeugd van Staden. “Ook het Yper Museum werd ingeschakeld met hun traject ‘Het bewaren waard’”, zegt Shari. “Aan de hand van de museumcollectie antwoordden de bewoners op de vraag ‘Wat is voor jou een waardevol object?’ Tijdens OMD kunnen deze verhalen van de bewoners en hun object in de vorm van een digitale expo geraadpleegd worden aan de hand van een QR-code aan het gebouw.”