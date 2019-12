Eregemeentesecretaris is overleden Erik De Block

22 december 2019

10u13 0 Langemark-Poelkapelle In de Sint-Pauluskerk vond zaterdag de uitvaartplechtigheid van eregemeentesecretaris Daniël Vanysacker (83) plaats. Hij was meer dan dertig jaar secretaris van eerste Langemark en na de gemeentefusies Langemark-Poelkapelle.

“Daniël was een geëngageerd man die goedheid en respect hoog in het vaandel droeg en een echte vaderfiguur was voor zijn medewerkers.”, aldus de plaatselijke afdeling van CD&V. Hij werkte als secretaris voor burgemeesters Sylvère Gheeraert, Gerard Deltour, Maurits Ostyn en Willy Dewilde.

Daniel Vanysacker was de jongste van zeven in een landbouwersgezin. Na zijn legerdienst kon hij aan de slag in de banksector. Eerst in Roeselare, na twee jaar werd hij kantoorhouder in Hooglede. In mei 1967 werd Daniël benoemd tot gemeentesecretaris van Langemark. In juli 2001 ging hij op pensioen en werd opgevolgd door Sabine De Wandel, huidig algemeen directeur. In zijn vrije tijd was hij heel verdienstelijk voor diverse verenigingen

Daniël Vanysacker was de echtgenoot van Maria Cornette en vader van twee kinderen Els en Katrien. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen Matthias, Laurens en Elisa.