Eigenares voorkomt erger bij brand in bergruimte van loods in Poelkapelle LSI

22 augustus 2020

12u05

Langs de Houthulstseweg in Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle) heeft het zaterdagvoormiddag gebrand in de bergruimte van een loods. De schade bleef beperkt.

Iets voor 10u merkte de bewoonster van de woning met achtergelegen bergruimte en loods rook op. Een chemisch product had er volgens de brandweer van de zone Westhoek door zelfontbranding vuur gevat. De bewoonster slaagde er in met een tuinslang de vlammen en rook in bedwang te houden tot de aankomst van de brandweer. De schade kon op die manier beperkt worden tot wat materiaal in de bergruimte van de loods. Rollend materiaal in de loods zelf kon gevrijwaard worden.