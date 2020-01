Eerste ‘Grabbelland’ meteen een schot in de roos: “Mensen stond hier anderhalf uur voor opening al aan de deur.” Christophe Maertens en Erik De Block

12 januari 2020

17u27 8 Langemark-Poelkapelle In de feestzaak van café ’t Westland in Sint-Juliaan vond dit weekend ‘Grabbelland’ plaats. Daarbij kunnen mensen tweedehandsspullen uit dozen kiezen. “Klanten kunnen grabbelen en betalen een kleine prijs voor wat ze meenemen.” Bij de opening van de verkoop was er al meteen een stormloop van kopers.

“Wij legen inboedels van sterfgevallen en verhuizen en zo”, zegt organisator Nick De Rous. “Normaal worden de dozen met achtergelaten spullen naar het containerpark gebracht, maar ik vond dat we daar nog iets moesten mee doen. We weten zelf niet wat er in de dozen zit. Mensen kunnen hier gewoon komen grabbelen in de boxen en een zak vullen. Ze betalen daar dan een kleine prijs voor.” Er worden echter ook grotere toestellen te koop gesteld, zoals wasmachines, droogkasten en frigo’s. “Maar die gaan direct de deur uit”, zegt Nick.

Dit weekend vond de verkoop voor het eerst plaats in Sint-Juliaan. “Het is de bedoeling om dit regelmatig te organiseren. Het zal een paar keer hier plaatsvinden, maar later verhuizen we naar een vast depot in Roeselare.”

“De verkoop was een echt succes”, zegt Nick. “We begonnen pas om 13.30 uur, maar al om 12 uur stonden hier mensen voor de ingang. Toen de we deuren openden was het een ware stormloop, ik had dat echt niet verwacht.”