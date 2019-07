Drie Polen voor rechter nadat landgenoot sterft tijdens feestje Christophe Maertens

23 juli 2019

14u43 2 Langemark-Poelkapelle Op de rechtbank van Ieper staan drie Polen terecht nadat in Langemark-Poelkapelle een landgenoot de dood vond bij een barbecuefeestje. Aanvankelijk was er sprake van moord, maar na onderzoek bleek het om een ongeval te gaan. Het slachtoffer kwam ten val na een slag, althans volgens het parket. De verdediging denkt dat de man viel, omdat hij veel had gedronken.

Op 22 juli vorig jaar werd de lokale politie op de hoogte gebracht dat er iets aan de hand was in een alleenstaande gerenoveerde woning langs de landelijke Wallemolenstraat in Langemark-Poelkapelle. Toen enkele ploegen even later ter plaatse kwamen, troffen ze in het huis het levenloze lichaam aan van de 23-jarige Poolse seizoensarbeider Kamil Pomorski. De man had samen met enkele andere Poolse onderdanen een barbecuefeestje op poten gezet, waarbij de wodka rijkelijk vloeide. Het kwam tweemaal tot een ruzie. Pomorski kreeg daarbij een slag en viel met zijn hoofd op het asfalt. Blijkbaar bleek er niet meteen iets aan de hand en iedereen ging slapen. Het slachtoffer werd echter niet meer wakker. Zijn drie trawanten werden nu voor de rechter in Ieper gebracht.

Eerste beklaagde L.G. (28) uit Polen riskeert drie jaar effectief voor het uitdelen van de slag. Ook staat hij, net als de andere twee beklaagden, terecht voor schuldig verzuim. “We ontkennen niet te hebben geslagen, maar heeft die slag de dood van die man veroorzaakt?”, aldus de raadsman van de beklaagde. “Niemand kan met zekerheid zeggen dat de val door de slag kwam, er is een reële kans dat hij viel omdat hij dronken was. We vragen de herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Voor het schuldig verzuim vragen we de vrijspraak. Iedereen zei dat de man nog reageerde na de val.”

Beklaagde P.P. (28) uit Jablonna in Polen wordt naast schuldig verzuim ook ‘onterende behandeling’ ten laste gelegd. Volgens aanklager zou P.P. met een hete vork het achterwerk van het slachtoffer hebben gebrandmerkt, weliswaar nadat hij al was gestorven. “Er werd inderdaad DNA van mijn cliënt op de vork teruggevonden, maar dat wil niet zeggen dat hij de feiten pleegde”, zegt meester Herman Baron. “Trouwens, kan hier wel sprake zijn van een mensonterende behandeling? Het openbaar ministerie zegt dat de man dat moest ondergaan, maar dat kan niet. Een overleden persoon kan niets ‘ondergaan’. ‘Lijkschennis’ zou misschien kunnen, maar dat is niet voorzien in de Belgische strafwetgeving.” De aanklager vordert twee jaar cel, waarvan het voorarrest als effectief zou dienen. P.P. zit al een jaar in de gevangenis.

P.J. (45), eveneens uit Polen, stond erbij en keek ernaar, althans dat zegt zijn raadsman, meester Filip Houvenaghel. “Mijn cliënt kan niets worden verweten, hij kon niet weten dat het slachtoffer zou sterven. Op het eerste gezicht was er niets ergs aan de hand.” P.J. riskeert een jaar met uitstel voor de feiten. Vonnis op 31 juli.