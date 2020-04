Drie jonge asielzoekers vliegen in drank in leegstand pand en krijgen pv voor overtreding coronamaatregelen LSI

03 april 2020

12u17

Bron: LSI 4 Langemark-Poelkapelle In een leegstaand pand op de Vijfwegen tussen Staden en Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle) zijn donderdag drie minderjarigen uit het opvangcentrum voor asielzoekers wat verderop betrapt. Ze drongen het pand binnen om samen alcohol te drinken. Een overtreding van de coronamaatregelen waardoor ze een pv aan de broek kregen.

Eén van hen, een meisje, moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze teveel alcohol had gedronken en onwel was geworden. Zij moest met hulp van de brandweer van de zolder van het huis in renovatie gehaald worden. “Gelukkig komen dergelijke situaties niet vaak voor”, klinkt het bij de directeur van het opvangcentrum Sofie Desseyn. “Onze bewoners mogen slechts beperkt en per twee de deur verlaten. Maar blijkbaar zagen ze de kans schoon om met 3 toch af te spreken in dat niet-afgesloten pand. Ze zijn ondertussen één voor één al terug.”