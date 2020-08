Drie besmettingen in asielcentrum zorgen voor onenigheid binnen gemeentebestuur Joyce Mesdag

12u07 0 Langemark-Poelkapelle De coronabesmettingen in Langemark-Poelkapelle zorgen voor wat onenigheid binnen het gemeentebestuur. Schepen Dominique Cool (N-VA) verwijt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) dat hij te weinig stappen onderneemt om drie besmettingen in het asielcentrum in te dijken. “1 besmette leidster die in contact kwam met 8 collega’s en het kamp van de KSA Chiro Poelkapelle wordt-terecht- geannuleerd. Dat drie bewoners in het Fedasil-centrum positief testten en mogelijks contact hadden met 300 andere bewoners, dat kan allemaal geen kwaad. Dat begrijpen wij helemaal niet.”

Cool begint in een persbericht met begrip voor de strenge maatregelen die genomen werden om de verspreiding van corona in Langemark-Poelkapelle tegen te gaan. “Er zijn intussen al meer gevallen van corona opgedoken dan ons lief is. Dat zorgt ervoor dat enkele minder populaire maatregelen genomen moeten worden. Maar we staan 100% achter die beslissingen. De opschorting van het kamp, hoe jammer het ook is voor de KSA/Chiro van Poelkapelle, is de verstandigste en in elk geval de veiligste beslissing om verdere verspreiding van het virus bij onze dorpsgenoten maximaal te vermijden. We kunnen ons ook scharen achter het tijdelijk verbieden van evenementen op ons grondgebied… We moeten met zijn allen ons best doen om covid-19 een halt toe te roepen in onze gemeente.”

Maar er blijken ook drie bewoners van het asielcentrum besmet te zijn -opgelopen in het bedrijf Westvlees-, en daar wordt volgens Cools onvoldoende voorzichtig mee omgesprongen. “Er worden geen quarantainemaatregelen opgelegd door de burgemeester. De Medische dienst van Fedasil vindt dit niet nodig. De 3 patiënten kwamen misschien in contact met 300 andere bewoners, en die kunnen allemaal rustig blijven shoppen en rondhangen in elke hoek en kant van onze gemeente. “1 besmette leidster die in contact kwam met 8 collega’s en het kamp van de KSA Chiro Poelkapelle wordt-terecht- geannuleerd. Dat drie bewoners in het Fedasil-centrum positief testten en mogelijks contact hadden met 300 andere bewoners, dat kan allemaal geen kwaad. Dat begrijpen wij helemaal niet.”

Mochten de besmettingen in het asielcentrum een uitbraak veroorzaken in Langemark-Poelkapelle, dan schuift Cool nu alvast expliciet de schuld door naar coalitiepartner CD&V. “We hopen met onze fractie dat deze beslissing geen verreikende gevolgen heeft voor ons dorp en dat Langemark-Poelkapelle hier geen negatieve gevolgen van ondervindt binnen een aantal dagen/weken. De volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de coalitiepartner en zijn adviesgevers, want dit is volledig tegen ons advies in, en hebben op een strengere aanpak aangedrongen. Voor ons is een (tijdelijke) quarantaine bij Fedasil aangewezen tot aangetoond wordt dat daar niet nog meer besmettingen zijn en de zaak onder controle is. Wij willen als coalitiepartner geen verantwoording afleggen, noch aan de gemeenteraad, noch aan de bevolking.”

Burgemeester Vanbelleghem tempert de gemoederen. “Het klopt dat drie bewoners van het asielcentrum positief hebben getest. Zij verblijven in quarantaine, in een cohortafdeling die in een aparte container werd ingericht. Er werd daarnaast ook contacttracing gestart: alle bewoners die met de besmette bewoners in contact kwamen, werden getest. Die resultaten krijg ik binnen. Intussen zijn er al 15 testresultaten binnen, en ze zijn allemaal negatief. We hebben nauw overlegd met het Covid 19-team van de Eerstelijnszone westhoek, waarin vertegenwoordigers van de zorgsector zetelen, en die oordeelt dat er geen gevaar is en er geen bijkomende quarantainemaatregelen genomen moeten worden. Wie zijn wij dan om dat advies in vraag te stellen?”

Het is sowieso al opmerkelijk dat een schepen een beslissing van de meerderheid openlijk in vraag stelt. Het is normaal de gewoonte dat coalitiepartners de rangen sluiten. “Ik kan niet zeggen dat ik daar blij mee ben, met het bericht van de schepen”, zegt Vanbelleghem. “Maar het is niet de eerste keer dat we over het asielcentrum niet dezelfde mening hebben.”