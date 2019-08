DOVO vernietigt 5.000ste gifbom

Christophe Maertens

16 augustus 2019

09u13 0 Langemark-Poelkapelle Bij de ontmijningsdienst DOVO is de vijfduizendste gifbom vernietigd. “De voorraad die zich had opgestapeld tussen het uitvallen van het oude ontmantelingsgebouw en het nieuwe is weggewerkt”

In de kazerne van Poelkapelle werd op 26 april 2017 een nieuwe ontmantelingskamer opgestart. Dat gebeurde nadat de oude ontmantelingsruimte in augustus 2012 was uitgevallen. Tussen die periode stapelden de binnengebrachte projectielen zich op.

“Tussen 1998 en 2012 werden projectielen met een vloeibare toxische lading ontmanteld in het ontmantelingsgebouw (OMG). In augustus 2012 zorgde een ontploffing er echter voor dat de installatie definitief onbruikbaar werd. Defensie was bijgevolg genoodzaakt om van dan af aan de toxisch vloeibare projectielen op te slaan in het kwartier in Poelkapelle”, aldus Defensie.

In 2014 werd beslist om een nieuwe installatie aan te kopen. De keuze viel op de Static Detonation Chamber van het Zweeds-Duitse Dynasafe. “Die installatie werd specifiek voor de noden van DOVO ontworpen en is dus uniek in de wereld. Ze is hoofdzakelijk verworven voor de vernietiging van alle mogelijke types toxische munitie op een veilige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze. Drie jaar later, in april 2017 was ze officieel klaar voor het vernietigen van toxische munitie.”

Nu zijn 5000 projectielen met een vloeibare toxische inhoud, onder andere mosterdgas en fosgeen, vernietigd. Deze projectielen waren van Duitse, Franse en Britse origine.

“Dit betekent echter niet dat dergelijke projectielen niet meer zullen verwerkt worden. Jaarlijks worden nog ongeveer 9000 projectielen door DOVO opgehaald in de Westhoek, waarvan er ongeveer 10 procent een vloeibare toxische lading bevatten.”

“Alles begint met een correctie identificatie op het terrein van het aangetroffen springtuig”, zei Maarten Verburg van DOVO bij de voorstelling van de nieuwe installatie. “Als er een vermoeden is dat de aangetroffen tuigen een toxische lading hebben, dan volgt een RX-behandeling. Daarna wordt nog een onderscheid gemaakt voor een vaste en een vloeibare inhoud.”

Met de nieuwe installatie, die goed was voor 16,8 miljoen euro, kon het leger in Poelkapelle opnieuw beginnen met het vernielen van chemisch springtuigen. Dat gebeurt door een hitte te creëren van om en bij de 550 à 600 graden Celsius. “De vernieling van de chemische stoffen vindt op zo’n manier plaats dat er geen schadelijke stoffen meer overblijven. Het is eigenlijk een verbrandingsoven die voldoet aan de milieuwetgeving en we zorgen ervoor dat alle schadelijke stoffen die bij het proces vrijkomen, worden vernietigd. Alles wat uit de schouw komt, is volledig veilig.”

Wat te doen als men oude munitie gevonden heeft? “Raak de munitie in geen geval aan! Blijf vooral rustig en verplaats niets. Bel onmiddellijk het nummer 101 en verwittig zo de politie. Geef hen zo gedetailleerd mogelijk informatie over aantal, afmetingen en vindplaats. DOVO kom alleen op aanvraag van de politie tussenbeide om munitie op te ruimen of te vernietigen”, aldus nog Defensie.

