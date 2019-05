DOVO kampt met personeelstekort De ontmijningsdienst van het leger is dringend intern op zoek naar professionele ontmijners, maar onder meer door de intensieve opleiding, raakt het tekort niet aangevuld. Christophe Deconinck

30 mei 2019

Het Explosive Ordnance Disposive Battalion, beter bekend als het DOVO, heeft kazernes in Meerdaal, Zeebrugge en Poelkapelle. De ontmijningsdienst rukt dagelijks gemiddeld 8 à 9 keer uit voor interventies en verzamelt jaarlijks 200 tot 250 ton aan explosieven, veelal restanten van beide wereldoorlogen. Maar terwijl het totale kader voorzien is op 209 manschappen, werken er slechts 182 militairen, die het vele werk moeten zien op te knappen. Volgens luitenant-kolonel Haustrate is dat hoofdzakelijk te wijten aan de zware opleiding die er aan voorafgaat. “Het duurt zeven jaar om professioneel ontmijner te worden. Na een basistraining van twee jaar, volgt een stage van vijf jaar op het terrein, om te garanderen dat de ontmijners alles onder de knie hebben en de juiste beslissingen kunnen nemen op kritieke momenten.” Naar verluidt heeft de helft van de militairen in opleiding het moeilijk om de complexe materie onder de knie te krijgen. Tegelijk zouden in de voorbije jaren te veel ervaren militairen op pensioen zijn gegaan en blijven de jongste collega’s vaak slechts een bepaalde tijd in dienst. Door de besparingen bij Defensie wordt die situatie quasi uitzichtloos. In het bos van Houthulst wordt de bewaking nog steeds door de aanwezige militairen uitgevoerd, maar de kans is niet onbestaande dat de private bewakingsfirma G4S mettertijd deze rol moet overnemen.