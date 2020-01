Donderdag uitvaart Katty De Jaeger Alexander Haezebrouck

13 januari 2020

18u28 0

Komende donderdag 16 januari wordt afscheid genomen van de Langemarkse politica Katty De Jaeger (42). De vrouw overleed vorige week donderdagavond nadat ze met haar auto van de weg geraakte in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkaplle. Katty week om nog onbekende redenen af van haar rijvak, botste tegen een duiker en belandde uiteindelijk met haar blauwe Mini Cooper enkele meters dieper in de gracht. Katty De Jaeger was lid van de oppositiepartij Tope 8920 in Langemark-Poelkapelle en was lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Katty woonde nog maar enkele jaren in Langemark-Poelkapelle en had nog maar pas een nieuwe woning gekocht. Daarvoor woonde ze lang in Leke bij Diksmuide. De uitvaart van Katty gaat donderdag 16 januari door in de aula van het uitvaartcentrum Logghe langs de Amersveldestraat in Kortemark om 10 uur. Katty De Jaeger laat een dochter en een partner na.